«Al cielo con ella» erobert den Dienstagabend bei La 1

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Henar Álvarez steigt mit ihrem Format ins spanische Primetime-Programm auf  zum Start mit Shakria.

Der spanische Sender RTVE befördert das Formatin die Primetime: Ab dem 7. April läuft die Show immer dienstags im Hauptprogramm von La 1  direkt im Anschluss an «La Revuelta» sowie parallel auf RTVE Play. Die Late-Night-Show erreichte zuletzt ein beachtliches Publikum.Moderiert wird die Sendung von Henar Álvarez, die damit einen prominenten Sendeplatz übernimmt, der traditionell eher männlich geprägt war. Der Aufstieg ist das Resultat einer erfolgreichen Entwicklung: Ursprünglich als Format für die Streamingplattform RTVE Play gestartet, etablierte sich die Show anschließend bei La 2 und konnte dort ein stetig wachsendes Publikum gewinnen.Zum Auftakt setzt die Produktion direkt ein Ausrufezeichen: Als erster Gast ist Shakira angekündigt  mit einer exklusiven Interview-Ausstrahlung, die in Spanien einzigartig sein soll. Inhaltlich bleibt sich das Format treu und kombiniert Gespräche mit Musik, Humor und spontanen Momenten. Für die neue Primetime-Phase wird das Studio in eine Art Nachbarschaftsfest verwandelt  inklusive Orchester, Lichterketten und Jahrmarkt-Atmosphäre. Unterstützt wird Álvarez von einem festen Team an Mitwirkenden, darunter Ana Morgade, Toni Acosta und Carmina Barrios.