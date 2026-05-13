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Netflix bringt «Love Is Blind» nach Dänemark

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Die dänische Version der Dating-Show soll 2027 weltweit beim Streamingdienst starten.

Netflix hat eine dänische Adaption von «Love Is Blind» angekündigt. In «Love Is Blind: Denmark» treffen Singles zunächst ausschließlich über Gespräche aufeinander, ohne sich zu sehen. Erst nach einer möglichen Verlobung begegnen sich die Paare persönlich. Produziert wird die dänische Ausgabe von Mastiff DK, die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Das Casting für «Love Is Blind: Denmark» ist bereits geöffnet. Die weltweite Premiere ist für 2027 geplant. Wie bei anderen europäischen Versionen werden auch die sogenannten Pods der dänischen Staffel in Strängnäs in Schweden gedreht.

Das Format startete 2020 in den USA und entwickelte sich seither zu einem internationalen Netflix-Erfolg. Lokale Versionen entstanden unter anderem bereits in Japan, Brasilien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Polen. Laut Netflix haben bislang mehr als 330 Singles in den europäischen Pods nach der großen Liebe gesucht.

«Love is Blind» hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, und wir freuen uns riesig, dieses soziale Experiment zum ersten Mal nach Dänemark zu bringen. Im Kern geht es in der Serie darum, was passiert, wenn Menschen einen Partner wählen, der sich ausschließlich auf Gespräche, Werte und emotionale Verbundenheit stützt  und nicht auf das Aussehen. In Schweden haben wir bereits gesehen, wie wirkungsvoll das sein kann; Paare haben dauerhafte Beziehungen aufgebaut und in drei erfolgreichen Staffeln sechs Kinder bekommen, sagt Jenny Stjernströmer Björk, Vice President Nordic Content, und fügt hinzu:

Dänemark hat eine starke Tradition der Ehrlichkeit, Offenheit und Neugierde in Bezug auf Beziehungen, was es zum perfekten Ort für das nächste Kapitel von «Love Is Blind» macht. Wir sind unglaublich gespannt darauf, zu sehen, wie dänische Singles die Pods betreten und ihre eigenen Annahmen über Liebe und Anziehung hinterfragen.

Kurz-URL: qmde.de/171766
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