YouTube setzt bei Upfront auf Creator-Shows und neue Werbeformate

Schwerpunkt

Die Google-Tochter präsentierte in New York exklusive Formate mit Alex Cooper, Trevor Noah, Kareem Rahma und weiteren Stars.

[imgr]http://www.quotenmeter.de/pics/youtube/logo/youtube_2017_ox.jpg[/img]Während klassische Medienkonzerne bei den Upfronts vor allem auf Eigenproduktionen setzen, geht YouTube weiterhin einen anderen Weg. Die Plattform finanziert kaum noch klassische Originals, sondern konzentriert sich darauf, bereits erfolgreiche Creator und deren Formate exklusiv auszubauen. Beim diesjährigen YouTube Brandcast in der David Geffen Hall am Lincoln Center in New York stellte die Google-Tochter nun zahlreiche neue und zurückkehrende Creator-Formate vor  und kündigte gleichzeitig neue Werbemöglichkeiten an, die stärker an klassisches Fernsehen erinnern sollen.Künftig sollen Werbekunden gezielt Sponsoring- und Werbeinventar in einzelnen Creator-Serien kaufen können. Damit nähert sich YouTube dem TV-Modell an. Ergänzend zu bestehenden Programmen wie Creator Takeovers oder YouTube Select können Marken nun direkt einzelne Shows belegen. Gleichzeitig präsentierte YouTube neue technische Werbelösungen, darunter KI-gestützte Sponsoring-Pakete, neue Masthead-Optionen für Startseitenwerbung sowie Buy With Google Pay, womit Zuschauer auf Smart-TVs Produkte direkt aus Werbespots heraus kaufen können.YouTube verwies dabei erneut auf seine enorme Reichweite. Laut Nielsen erreichte die Plattform im November 2025 mehr als 244 Millionen Erwachsene in den USA  91 Prozent der Bevölkerung. Außerdem sei YouTube seit drei Jahren Monat für Monat der meistgesehene Streamingdienst nach Watchtime.Inhaltlich setzte YouTube beim Brandcast auf große Creator-Namen. Alex Cooper erweitert ihren «Unwell»-Kosmos um mehrere Formate. Dazu gehört «Unwell Games», eine Reality-Wettbewerbsshow, in der Creator und Reality-Stars gemeinsam in einem Haus leben und um Preisgeld kämpfen. Mit «Pot Stirrer» entsteht zudem eine Thanksgiving-Miniserie, in der geheime Saboteure ein gemeinsames Dinner manipulieren sollen. Außerdem kündigte Cooper das Holiday-Microdrama «Holiday Hard Launch» an sowie die Dokuserie «Before the Steps», die Stars in den Monaten vor der Met Gala begleitet.Trevor Noah startet mit «Trevor Noahs World Tour» eine Reise- und Comedyserie, in der er Städte seiner Tour besucht und Kultur, Essen und Menschen vor Ort in seine Stand-up-Arbeit integriert. Kareem Rahma bringt mit «Keep the Meter Running» eine sehr persönliche Taxiserie auf die Plattform, in der er gemeinsam mit Fahrern deren Lieblingsorte besucht und über den amerikanischen Traum spricht.Auch Sport spielt eine große Rolle. «Dude Perfect» setzt «Squad Games» mit einer zweiten Staffel fort. Basketball-Legende Dwyane Wade erhält eine neue Staffel von «Fly on the Wall», während Fußballstar Erling Haaland gleich zwei Formate bekommt: «Road to World Cup» begleitet Norwegens Weg zur WM 2026, «Erlings Gauntlet» lässt prominente Gäste Fußball-Challenges absolvieren. Jesser startet «Jessers Summer of Soccer» rund um den Fußballsommer 2026 sowie später «Pros vs. YouTubers», in dem Creator gegen Profisportler antreten.Julian Shapiro-Barnum erweitert sein Portfolio ebenfalls deutlich. «Celebrity Substitute» kehrt mit einer dritten Staffel zurück, während «Outside Tonight with Julian Shapiro-Barnum» als internetgerechte Late-Night-Show angekündigt wurde. Gedreht wird dabei nicht im Studio, sondern direkt auf Straßen und Plätzen in New York.Journalistin Cleo Abram setzt ihre Wissenschaftsreihe «HUGE* If True» fort und reist dafür unter anderem in die Antarktis. Johnny Harris startet mit «The Human Element» eine globale Dokumentationsreihe über gesellschaftliche Entwicklungen und menschliche Schicksale. Morgan Jay bringt mit «Music Therapy» eine humorvolle Celebrity-Therapieshow auf YouTube, während Hope Allen alias HopeScope in «I Acted in a Microdrama» die Welt vertikaler Kurzdramen erkundet. Darüber hinaus kündigte YouTube die Dokuserie «We Are Osos» über ehemalige NFL- und NBA-Stars an, die ein Football-Team in Mexiko übernehmen. Quen Blackwell setzt ihre Celebrity-Küchenreihe «Feeding Starving Celebrities» fort. Neue Episoden von «Caddie & The Kid» mit Ken Griffey Jr. und Michael Collins wurden ebenfalls angekündigt.