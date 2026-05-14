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TV-Comeback von Arielle bei «Naked Attraction»

Fabian Riedner von 14. Mai 2026, 08:31 Uhr

Im Vorfeld sah es für «Kampf der RealityAllstars» weiterhin gut aus. Am Vorabend verbuchte «Berlin  Tag & Nacht» nur noch 0,06 Millionen Umworbene.

Am Mittwoch kann «Kampf der RealityAllstars» zufrieden sein, am Sonntag sind die Quoten enttäuschend. In dieser Folge mussten Cosimo und Emmy entscheiden, ob Sandy oder Serkan die Sala verlassen muss. Die Show erreichte 0,46 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 2,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,16 Millionen erzielt, das führte zu 6,3 Prozent.



In der zweiten Ausgabe, die ab 20.55 Uhr gesendet wurde, waren 0,62 Millionen Menschen dabei. Das generierte 3,1 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,23 Millionen gezählt, das führte zu 6,3 Prozent. Bei einem Spiel mussten die Teilnehmer ihre Luxusgüter opfern. Von Betten über den Pool bis hin zu Zigaretten war alles dabei, das brachte aber nicht viel, schließlich sorgten die Konsequenzen für mächtig Krach.



Bei «Naked Attraction» begrüßte Julian F.M. Stöckel Arielle, die bereits vor einigen Jahren bei den alten Ausgaben zu Gast war. Inzwischen hat sich der Mann mit Hilfe von Hormonen zur Frau gewandelt. Außerdem war der schweizerische Nachhilfelehrer Dino zu Gast, der nach einer Frau suchte. Die Show erreichte 0,61 Millionen Zuschauer und verbuchte 3,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,19 Millionen dabei, damit wurden 5,5 Prozent erreicht.



Ab 23.15 Uhr holte man die Folge mit Andrew und Michaela aus dem Archiv. Die Show mit Milka Loff Fernandes brachte 0,50 Millionen Fernsehzuschauer und generierte 4,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,15 Millionen erreicht, sodass man auf 6,4 Prozent kam. Am Vorabend setzte «Berlin  Tag & Nacht» den miesen Kurs fort. Die 3.680. Folge erreichte 0,15 Millionen Zuschauer, die Folge mit dem Titel Harte Konsequenzen brachte 0,8 Prozent. Bei den jungen Menschen saßen 0,06 Millionen vor dem Fernseher und verbuchte 2,3 Prozent mit.

Am Mittwoch kann RTLZWEI mit den Werten vonzufrieden sein, am Sonntag sind die Quoten enttäuschend. In dieser Folge mussten Cosimo und Emmy entscheiden, ob Sandy oder Serkan die Sala verlassen muss. Die Show erreichte 0,46 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 2,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,16 Millionen erzielt, das führte zu 6,3 Prozent.In der zweiten Ausgabe, die ab 20.55 Uhr gesendet wurde, waren 0,62 Millionen Menschen dabei. Das generierte 3,1 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,23 Millionen gezählt, das führte zu 6,3 Prozent. Bei einem Spiel mussten die Teilnehmer ihre Luxusgüter opfern. Von Betten über den Pool bis hin zu Zigaretten war alles dabei, das brachte aber nicht viel, schließlich sorgten die Konsequenzen für mächtig Krach.Beibegrüßte Julian F.M. Stöckel Arielle, die bereits vor einigen Jahren bei den alten Ausgaben zu Gast war. Inzwischen hat sich der Mann mit Hilfe von Hormonen zur Frau gewandelt. Außerdem war der schweizerische Nachhilfelehrer Dino zu Gast, der nach einer Frau suchte. Die Show erreichte 0,61 Millionen Zuschauer und verbuchte 3,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,19 Millionen dabei, damit wurden 5,5 Prozent erreicht.Ab 23.15 Uhr holte man die Folge mit Andrew und Michaela aus dem Archiv. Die Show mit Milka Loff Fernandes brachte 0,50 Millionen Fernsehzuschauer und generierte 4,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,15 Millionen erreicht, sodass man auf 6,4 Prozent kam. Am Vorabend setzte RTLZWEI aufden miesen Kurs fort. Die 3.680. Folge erreichte 0,15 Millionen Zuschauer, die Folge mit dem Titel Harte Konsequenzen brachte 0,8 Prozent. Bei den jungen Menschen saßen 0,06 Millionen vor dem Fernseher und verbuchte 2,3 Prozent mit.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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