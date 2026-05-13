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«Die Notärztin» blüht wieder auf

Fabian Riedner von 13. Mai 2026, 08:45 Uhr

In der Sachsenklinik schlug eine alte Bekannte auf. Außerdem strahlte One das erste Halbfinale des «Eurovision Song Contest» aus.

Die vorletzte Folge von «Die Notärztin» sahen am Dienstag ab 20.15 Uhr 3,17 Millionen Zuschauer, Sabrina Amali schlüpfte wieder in die Rolle von Dr. Nina Haddad. In Zielgerade entwickelte sich ein Verkehrsunfall auf einer Brücke zum Albtraum, da Pauls RTW mit einem Sportwagen kollidierte. Das Ergebnis waren 14,7 Prozent Marktanteil. Die Episode von Jan Haering, Tina Thöne, Nina Blum und Frank Wollin verbuchte 0,33 Millionen junge Zuschauer, sodass 8,7 Prozent Marktanteil eingefahren wurden.



Gewaltspirale hieß die neue Folge von «In aller Freundschaft», in der die frühere Mitarbeiterin der Sachsenklinik Jasmin Hatem mit schweren Kopf- und Bauchverletzungen eingeliefert wird. In den Nebenrollen waren Leslie-Vanessa Lill, Birgit Schade und Alexandra Finder zu sehen. Die Geschichte aus der Sachsenklinik sicherte



Das «Fakt»-Team um Felix Seibert-Daiker behandelte die Arbeitspflicht von jungen Arbeitslosen und Asylbewerbern, die Migrationswende und die Energiepolitik von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Mit diesem Mix wurden 2,10 Millionen Zuschauer gewonnen, der Marktanteil lag bei 11,0 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,21 Millionen, was zu 5,7 Prozent führte. Nach den «Tagesthemen» (1,90 Millionen) sprach Sandra Maischberger unter anderem mit den Journalisten Robin Alexander («Machtwechsel») und Hajo Schumacher. «maischberger» sicherte sich mit Militärexperte Carlo Masala und Gregor Gysi (Die Linke) 1,21 Millionen Zuschauer und führte zu 12,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,13 Millionen erreicht, was 6,6 Prozent brachte.



Während bei «Eurovision Song Contest» zog 0,427 Millionen 14- bis 49-Jährige an. Der Sender freute sich über 12,9 Prozent. 0,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen die One-Show. Bereits die Preshow erreichte 0,178 Millionen und 4,8 Prozent.

Die vorletzte Folge vonsahen am Dienstag ab 20.15 Uhr 3,17 Millionen Zuschauer, Sabrina Amali schlüpfte wieder in die Rolle von Dr. Nina Haddad. In Zielgerade entwickelte sich ein Verkehrsunfall auf einer Brücke zum Albtraum, da Pauls RTW mit einem Sportwagen kollidierte. Das Ergebnis waren 14,7 Prozent Marktanteil. Die Episode von Jan Haering, Tina Thöne, Nina Blum und Frank Wollin verbuchte 0,33 Millionen junge Zuschauer, sodass 8,7 Prozent Marktanteil eingefahren wurden.Gewaltspirale hieß die neue Folge von, in der die frühere Mitarbeiterin der Sachsenklinik Jasmin Hatem mit schweren Kopf- und Bauchverletzungen eingeliefert wird. In den Nebenrollen waren Leslie-Vanessa Lill, Birgit Schade und Alexandra Finder zu sehen. Die Geschichte aus der Sachsenklinik sicherte Das Erste 3,33 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sowie 15,5 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Erwachsenen wurden auch 0,33 Millionen verbucht, das führte zu 8,5 Prozent.Das-Team um Felix Seibert-Daiker behandelte die Arbeitspflicht von jungen Arbeitslosen und Asylbewerbern, die Migrationswende und die Energiepolitik von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Mit diesem Mix wurden 2,10 Millionen Zuschauer gewonnen, der Marktanteil lag bei 11,0 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,21 Millionen, was zu 5,7 Prozent führte. Nach den(1,90 Millionen) sprach Sandra Maischberger unter anderem mit den Journalisten Robin Alexander («Machtwechsel») und Hajo Schumacher.sicherte sich mit Militärexperte Carlo Masala und Gregor Gysi (Die Linke) 1,21 Millionen Zuschauer und führte zu 12,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,13 Millionen erreicht, was 6,6 Prozent brachte.Während bei Das Erste also noch bis spät in den Abend getalkt wurde, versprach das Programm von One Musik. Das erste Halbfinale deszog 0,427 Millionen 14- bis 49-Jährige an. Der Sender freute sich über 12,9 Prozent. 0,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen die One-Show. Bereits die Preshow erreichte 0,178 Millionen und 4,8 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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