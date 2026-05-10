Blockbuster-Battle

Dwayne The Rock macht Kritikern am meisten Bock

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Auch das übrige Feld ist an diesem Abend ziemlich actionlastig  in unterschiedlicher Tönung.

«Moonfall» 2022 (RTL, 20:15 Uhr)
Science-Fiction-Film: Der Mond hat sich aus seiner Umlaufbahn gelöst und rast nun auf die Erde zu. Das führt schnell zu verheerenden Auswirkungen. Um den drohenden Weltuntergang zu verhindern, reisen die ehemalige Astronautin Jo Fowler, ihr Ex-Kollege Brian Harper und der Wissenschaftler K.C. Houseman Richtung Erdtrabant. Dort müssen sie feststellen, dass der gute alte Mond nicht das ist, was die Menschheit bislang dachte.

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 6
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7
Metascore: 4
IMDb User Rating: 5
Gesamtbilanz: 22 von 40 Punkten

«Black Adam» 2022 (Sat.1, 20:15 Uhr)
Superheldenverfilmung mit Dwayne "The Rock" Johnson in der Titelrolle: Fast 5.000 Jahre nachdem ihm die außergewöhnlichen Kräfte der ägyptischen Götter verliehen wurden - und ebenso langer Gefangenschaft -, wird Black Adam aus seinem irdischen Gefängnis befreit. Jetzt ist er fest entschlossen, der modernen Welt seine ganz eigene Form der Vergeltung zukommen zu lassen ...

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 7
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 30 von 40 Punkten

«Escape Room» 2019 (sixx, 20:15 Uhr)
Horrorfilm: Sechs Personen stellen sich einem tödlichen Spiel: Als die unsichere Physikstudentin Zoey eine Einladung zu einem Escape-Room-Spiel erhält, hält sie dies für die perfekte Gelegenheit, sich ihren Ängsten zu stellen. Gemeinsam mit fünf weiteren Mitstreitern soll sie das neueste Rätsel-Erlebnis der Firma Minos testen und hat nebenbei die Chance, 10.000 Dollar zu gewinnen. Die Kandidaten ahnen nicht, dass lebensgefährliche Aufgaben auf sie warten. Wer wird den Raum lebend verlassen?

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 5
Metascore: 6
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 25 von 40 Punkten


Insgesamt ist der Blockbuster-Abend ziemlich Action-Lastig. Für derartige Fans ist gleich auf zwei Hauptsendern etwas geboten, wobei Dwayne "The Rock" Johnson von den Bewertungen deutlich vorne liegt. In eine horrorlastigere Kerbe schlägt der Nischensender sixx, wo aber eher mäßige Punkteausbeuten aufkommen.

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