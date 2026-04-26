Blockbuster-Battle

Der Abenteuerfilm kann zumindest noch so passable Wertungen aufweisen, dass er sich vor den anderen Streifen mit Roberts und Clooney hält.

Die Bewertung

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2022 (Sat.1, 20:15 Uhr)Julia Roberts und George Clooney in einer romantischen Komödie: Die zerstrittenen Ex-Eheleute Georgia und David nehmen eine gemeinsame Reise nach Bali auf sich. Dort möchte ihre Tochter nämlich einen Einheimischen heiraten, den sie erst seit Kurzem kennt. Damit das nicht geschieht, legen sich ihre Eltern mächtig ins Zeug - schließlich wissen sie am besten, was eine Ehe mit der falschen Person anrichten kann.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 62021 (RTL, 20:15 Uhr)Abenteuerfilm: Die britische Wissenschaftlerin Lily Houghton will einen sagenumwobenen Baum finden, der angeblich über unglaubliche Heilkräfte verfügt. Dieser Baum befindet sich irgendwo im Amazonasbecken. Mit ihrem Bruder MacGregor reist die Forscherin nach Brasilien. Dort mietet sie das Boot des übellaunigen Skippers Frank Wolff. Er soll sie flussabwärts in den Dschungel bringen. Eine gefahrvolle Reise steht ihnen bevor.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 72007 (Disney Channel, 20:15 Uhr)Abenteuerfilm mit Cage: Es hätte so ruhig und gemütlich sein können für Benjamin Franklin Gates, nachdem er den Schatz der Tempelritter gefunden hat. Doch dann taucht eine Seite des Tagebuchs von John Wilkes Booth auf, dem Mörder von US-Präsident Lincoln. Laut diesem Schriftstück war Gates' Ur-Ur-Großvater ein Mitverschwörer des Attentats. Prompt macht sich der Abenteurer auf, um seinen Vorfahren von dem Vorwurf reinzuwaschen und verfolgt dazu Indizien rund um den Globus. Und bald wird klar, dass es hier nicht nur um alte Manuskripte geht, sondern um einen legendären Schatz, der alles Bekannte in den Schatten stellt.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 7IMDb User Rating: 7