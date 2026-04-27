Neue Märchen-Produktion: NDR verfilmt «Die Prinzessin und der Stalljunge»

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Tomomi Themann als Prinzessin Gwendolyn, Filip Schnack als Stalljunge Otto, Anneke Kim Sarnau als Hexe Urba und Hans-Jochen Wagner als König Kurt.

Drehstart für(AT) mit Tomomi Themann als Prinzessin Gwendolyn, Filip Schnack als Stalljunge Otto, Anneke Kim Sarnau als Hexe Urba und Hans-Jochen Wagner als König Kurt: Derzeit entstehen in Hamburg, Schwerin und auf Schloss Breitenburg bei Itzehoe die Aufnahmen für einen neuen ARD-Märchenfilm der Reihe Sechs auf einen Streich. Gedreht wird noch bis zum 12. Mai. Das Märchen wird voraussichtlich im kommenden Jahr im Weihnachtsprogramm des Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein.Zum Inhalt: Prinzessin Gwendolyn (Tomomi Themann) hat Geburtstag und findet alles, was ihre Eltern, König Kurt (Hans-Jochen Wagner) und Königin Eva (Vanida Karun), ihr an Geschenken präsentieren langweilig und uninteressant. Sie will lieber Abenteuer erleben statt Feste zu feiern, lieber fechten als tanzen. Als die als Dienerin getarnte Hexe Urba (Anneke Kim Sarnau) mit ihrem Sohn Zoltan (Alessandro Schuster) und der in einem Käfig gefangen gehaltenen Fee Pucki (Bineta Hansen) auftaucht, kommt Bewegung ins Hofleben...In weiteren Rollen sind Nele Rössler (Edith), Neda Rahmanian (Waffenmeisterin Heike), Thomas Ziesch (Stallmeister Thomas) und Volker Zack als Diener Klaus zu sehen. Das Drehbuch stammt von Catharina Junk und Katja Kittendorf. Regie führtâ Philipp Scholz. Hinter der Kamera steht Henri Nelsen. Produzenten sind Holger Ellermann und Lisa Arndt (Studio Alba Productions) im Auftrag des NDR.