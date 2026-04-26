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«Lost in Fuseta» führend - 2. Liga gut bei Nitro

Mario Thunert von 26. April 2026, 09:01 Uhr

Während im Ersten neue Ermittlungen in Portugal gezeigt wurden, gab es in der Sparte ein Aufstiegsduell.

Fortsetzung der ARD-Krimi-Reihe «Lost in Fuseta»: Im dritten Fall nach der Bestsellerreihe, die Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt unter dem Pseudonym Gil Ribeiro schreibt, muss Titelfigur Leander Lost einen Fall lösen, bei dem zunächst alles auf die Fortsetzung einer alten Mordserie aus Spanien hindeutet. Was dahinter steckt, zeigte sich am gestrigen Samstag, den 25. April 2026 ab 20.15 Uhr im Zweiteiler «Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht».



Zugeschaltet haben gestern insgesamt führende 4,13 Millionen Menschen, die dem ersten Teil einen sehr guten Marktanteil von 20,6 Prozent bescherten. Das reichte von der Reichweite klar aus, um vor dem



In der Sparte gab es zur Primetime das «2. Liga»-Aufstiegsduell Darmstadt gegen Elversberg: Mitfiebern wollten ab 20.30 Uhr im Schnitt zunächst 0,10 Millionen 14-49-Jährige - ein solider Anteil von 3,4 Prozent resultierte daraus für Halbzeit eins, die für Nitro eine Ecke überdurchschnittlich waren. Beim Gesamtpublikum liefs verhältnismäßig etwas schwächer mit mäßigen 2,0 Prozent bei 0,40 Millionen. 14-49-Jährige stiegen schließlich etwas auf 0,14 Millionen in Hälfte zwei, die dem Ausgang löbliche 4,0 Prozent einbrachten. Insgesamt legte die Partie im Verlauf mit 2,5 Prozent durch 0,47 Millionen nur noch ein bisschen zu. Fortsetzung der ARD-Krimi-Reihe «Lost in Fuseta»: Im dritten Fall nach der Bestsellerreihe, die Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt unter dem Pseudonym Gil Ribeiro schreibt, muss Titelfigur Leander Lost einen Fall lösen, bei dem zunächst alles auf die Fortsetzung einer alten Mordserie aus Spanien hindeutet. Was dahinter steckt, zeigte sich am gestrigen Samstag, den 25. April 2026 ab 20.15 Uhr im ZweiteilerZugeschaltet haben gestern insgesamt führende 4,13 Millionen Menschen, die dem ersten Teil einen sehr guten Marktanteil von 20,6 Prozent bescherten. Das reichte von der Reichweite klar aus, um vor dem ZDF Platz eins insgesamt zu erreichen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass man eine Ecke unter der Fünf-Millionen-Marke lag, die nicht wenige Samstags-Krimis reißen. In der jüngeren Zuschauergruppe schnitt der Streifen zudem im deutlich niedrigeren Bereich ab. Hier standen gerade noch mittelmäßige 7,0 Prozent durch 0,20 Millionen zu Papier. Der zweite Teil des Krimis holte um 21.45 Uhr noch 3,59 Millionen und 19,5 Prozent gesamt wie 4,8 Prozent (0,15 Millionen) der Jüngeren. Offensichtlich gelang es der Geschichte nicht ganz, alle Ursprungs-Verfolger auch bei der Stange zu halten, was das Bild für die Fuseta-Ermittlungen zusätzlich etwas eintrübt.In der Sparte gab es zur Primetime das-Aufstiegsduell Darmstadt gegen Elversberg: Mitfiebern wollten ab 20.30 Uhr im Schnitt zunächst 0,10 Millionen 14-49-Jährige - ein solider Anteil von 3,4 Prozent resultierte daraus für Halbzeit eins, die für Nitro eine Ecke überdurchschnittlich waren. Beim Gesamtpublikum liefs verhältnismäßig etwas schwächer mit mäßigen 2,0 Prozent bei 0,40 Millionen. 14-49-Jährige stiegen schließlich etwas auf 0,14 Millionen in Hälfte zwei, die dem Ausgang löbliche 4,0 Prozent einbrachten. Insgesamt legte die Partie im Verlauf mit 2,5 Prozent durch 0,47 Millionen nur noch ein bisschen zu.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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