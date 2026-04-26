Hulu baut Podcast-Angebot deutlich aus

Der US-Streamer Hulu erweitert sein Angebot um vier neue Podcasts. Mit «Handsome», «The Mess Around», «Prison Breaking» und «That Was Us» setzt die Plattform ihre Strategie fort, Audioformate enger mit Serieninhalten zu verzahnen und Fans zusätzliche Einblicke zu bieten.
Den Auftakt macht «The Mess Around» am 19. April. In dem Format blicken Hannah Simone und Lamorne Morris auf die Serie «New Girl» zurück und teilen bislang unbekannte Geschichten vom Set. Einen Tag später folgt «Handsome», ein Comedy-Podcast mit Tig Notaro, Fortune Feimster und Mae Martin. Davon handelte die Serie: Jessica Day (Zooey Deschanel), eine quirlige und schrullige Lehrerin, kommt aus dem Urlaub nach Hause und erwischt ihren Freund Spencer (Ian Wolterstorff) mit einer anderen Frau. Sie verlässt ihn sofort, um sich eine neue Wohnung zu suchen. Nachdem Jess auf eine Anzeige für eine neue Mitbewohnerin auf Craigslist geantwortet hat, zieht sie in ein Loft in Los Angeles mit drei Männern in ihrem Alter: Nick, Schmidt und Coach. Nach der Pilotfolge ersetzt Winston, ein ehemaliger Mitbewohner und Nicks Freund aus Kindertagen, Coach, der die Wohnung verlässt, um mit seiner Freundin zusammenzuziehen. Jess beste Freundin aus Kindertagen, Cece, ist ein Model, das Jess und die Jungs häufig besucht.
Am 27. April startet «That Was Us», moderiert von Mandy Moore, Sterling K. Brown und Chris Sullivan, die ihre Serie «This Is Us» Revue passieren lassen. Kurz darauf folgt mit «Prison Breaking» ein weiteres Rewatch-Format, in dem Sarah Wayne Callies und Paul Adelstein auf «Prison Break» zurückblicken. Die Serie begleitet die Familie Pearson über mehrere Jahrzehnte hinweg. Die Geschwister Kevin, Kate und Randall (bekannt als die großen Drei) werden in der Gegenwart gezeigt, während nicht-lineare Rückblenden ihre Kindheit und ihr junges Erwachsenenleben mit ihren Eltern Jack und Rebecca beleuchten. Kevin und Kate sind die beiden überlebenden Mitglieder eines Drillings, der 1980 an Jacks 36. Geburtstag sechs Wochen zu früh zur Welt kam; ihr Bruder Kyle wurde tot geboren. In der Überzeugung, dass ihnen drei Kinder bestimmt seien, beschließen Jack und Rebecca, Randall zu adoptieren, einen afroamerikanischen Jungen, der früher am selben Tag geboren und in dasselbe Krankenhaus gebracht wurde, nachdem sein leiblicher Vater William Hill ihn bei einer Feuerwache ausgesetzt hatte.
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