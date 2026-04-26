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«Devil May Cry»: Netflix zeigt zweite Staffel im Mai

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Die Anime-Adaption des beliebten Videospiels setzt den Konflikt zwischen Dante und seinem Bruder fort.

Der Streamingdienst Netflix bringt am 12. Mai 2026 die zweite Staffel von «Devil May Cry» an den Start. Die acht neuen Episoden knüpfen direkt an die Ereignisse der ersten Staffel an und vertiefen die Geschichte rund um den Dämonenjäger Dante. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe von Capcom und wird von Adi Shankar als Showrunner umgesetzt. Für die Animation zeichnet das Studio Mir verantwortlich, das bereits mit anderen international erfolgreichen Projekten auf sich aufmerksam gemacht hat.

Im Zentrum steht diesmal der Konflikt mit seinem Zwillingsbruder Vergil, der als ebenbürtiger Gegner auftritt. Die Handlung beschreibt einen eskalierenden Krieg zwischen zwei Welten, in dessen Verlauf Dante nicht nur gegen äußere Feinde kämpft, sondern sich auch mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen muss. Der familiäre Konflikt bildet dabei den emotionalen Kern der neuen Staffel.

Zum Sprecherensemble gehören unter anderem Johnny Yong Bosch als Dante sowie Robbie Daymond als Vergil.



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