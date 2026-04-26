«ESPN Jeopardy!»: Disney+ und Hulu bestellen Sport-Ableger

Das bekannte Quizformat «Jeopardy!» erhält einen weiteren Ableger: «ESPN Jeopardy!» wurde von Disney+ und Hulu offiziell bestellt. Einen konkreten Starttermin gibt es bislang noch nicht, fest steht jedoch bereits der Moderator: Joe Buck wird durch die neue Show führen.
Produziert wird das Format von Sony Pictures Television, während Michael Davies als Executive Producer fungiert. Inhaltlich richtet sich die Show klar an Sportfans: Teilnehmer aus dem Umfeld von ESPN treten gegeneinander an und spielen für wohltätige Zwecke. Am Ende winkt ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar sowie der Titel ESPN Jeopardy!-Champion.
Die Fragen drehen sich ausschließlich um Sportthemen und Inhalte aus dem ESPN-Kosmos. Damit knüpft die neue Version an frühere Ableger wie «Sports Jeopardy!» an, setzt aber erstmals auf die Integration in die Disney-Streamingwelt. Auch andere Varianten des Formats etwa «Celebrity Jeopardy!» sind bereits Teil des erweiterten Franchise-Portfolios. Für Joe Buck ist die Moderation ein weiterer Baustein seiner Zusammenarbeit mit ESPN, für den er unter anderem als Kommentator bei «Monday Night Football» tätig ist.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel