«Europakonzert 2026» aus Schloss Esterházy im ZDF zu sehen

Mit dem «Europakonzert 2026» präsentiert das ZDF am Montag, den 25. Mai 2026, um 11:00 Uhr ein musikalisches Highlight aus Österreich. Die Berliner Philharmoniker gastieren in Schloss Esterházy, einem der bedeutendsten Kulturorte des Landes. Bereits ab 10:00 Uhr ist das Konzert auch im Streaming verfügbar und bleibt dort bis zum 25. August 2026 abrufbar. Regie führte Henning Kasten.
Am Pult steht mit Kirill Petrenko der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, der durch das Programm mit Werken aus Klassik und Neoklassizismus führt. Als Solist tritt der international renommierte Cellist Gautier Capuçon auf, der insbesondere mit seiner Interpretation der Rokoko-Variationen von Tschaikowsky einen zentralen Akzent setzt. Das Werk orientiert sich klanglich an Mozart und verlangt ein hohes Maß an Ausdruck und Virtuosität.
Seit 1991 veranstalten die Berliner Philharmoniker ihr Europakonzert jährlich an historisch bedeutsamen Orten, um das gemeinsame kulturelle Erbe Europas zu würdigen. Schloss Esterházy in Eisenstadt nimmt dabei eine besondere Rolle ein: Über Jahrzehnte wirkte hier Joseph Haydn als Hofmusiker und Kapellmeister. Der berühmte Haydnsaal gilt bis heute als einer der akustisch herausragenden Konzertsäle Europas und verleiht dem Konzert eine besondere Atmosphäre.
Das Programm des Abends verbindet Werke der Wiener Klassik mit späteren Einflüssen. Neben Kompositionen von Haydn und Ludwig van Beethoven stehen auch Stücke von Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Igor Strawinsky auf dem Programm. Strawinskys «Pulcinella»-Suite greift dabei Motive des Barockkomponisten Giovanni Battista Pergolesi auf und interpretiert sie aus moderner Perspektive neu.
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