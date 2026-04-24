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5,34 Millionen sehen DFB-Pokal-Sieg von Stuttgart

Fabian Riedner von 24. April 2026, 08:17 Uhr

Das von Tom Bartels kommentierte Spiel verbuchte 1,203 Millionen 14- bis 49-Jährige. Am Vorabend erreichte «In aller Freundschaft  Die jungen Ärzte» gute Quoten.

Bereits am Mittwoch duellierten sich Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern München (0:2) um den Einzug in den DFB-Pokal. Das



Die kurzen «Tagesthemen» mit Ingo Zamperoni ließen sich 4,97 Millionen Menschen nicht entgehen, obwohl die Nachrichten eher als Toilettenpause genutzt wurden. Die Sendung aus Hamburg verzeichnete 23,0 Prozent. Unter den jungen Menschen waren sogar 1,27 Millionen, das brachte dem Sender 31,2 Prozent. Mit «Extra 3» erreichte Das Erste ab 23.55 Uhr noch 0,89 Millionen Zuschauer, das Satiremagazin mit Christian Ehring verbuchte 12,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,19 Millionen erreicht, das führte zu 12,8 Prozent. Ab 00.40 Uhr ging «Die Carolin Kebekus Show» auf Sendung, die 0,42 Millionen Zuschauer hatte und 8,5 Prozent Marktanteil holte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,07 Millionen erzielt, sodass 7,2 Prozent möglich waren.



Am Vorabend war Ausgabe 456 von «In aller Freundschaft  Die jungen Ärzte» zu sehen. Assistenzärztin Tamar Hummel ist auf Wolke 7, seitdem sie Lea Ulme auf einer Party getroffen hat und ihre frische Verliebtheit in vollen Zügen ausleben konnte. Doch ein Verkehrsunfall sorgt für Probleme. Die Geschichte Losgelöst von Mascha Schlubach, Daniel Butterworth und Carmela Bornhütter fuhr 1,84 Millionen Zuschauer ein und erzielte 12,0 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,18 Millionen dabei, die 9,0 Prozent einfuhren.

Bereits am Mittwoch duellierten sich Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern München (0:2) um den Einzug in den DFB-Pokal. Das ZDF erreichte damit 6,7 Millionen Fernsehzuschauer, Das Erste musste sich mit VfB Stuttgart und dem SC Freiburg zufriedengeben (2:1 n. V.). An der Seitenlinie standen Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. Die Partie wurde von Tom Bartels kommentiert, das Spiel sahen 5,34 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 27,9 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen waren 1,20 Millionen dabei, das führte zu 31,2 Prozent.Die kurzenmit Ingo Zamperoni ließen sich 4,97 Millionen Menschen nicht entgehen, obwohl die Nachrichten eher als Toilettenpause genutzt wurden. Die Sendung aus Hamburg verzeichnete 23,0 Prozent. Unter den jungen Menschen waren sogar 1,27 Millionen, das brachte dem Sender 31,2 Prozent. Miterreichte Das Erste ab 23.55 Uhr noch 0,89 Millionen Zuschauer, das Satiremagazin mit Christian Ehring verbuchte 12,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,19 Millionen erreicht, das führte zu 12,8 Prozent. Ab 00.40 Uhr gingauf Sendung, die 0,42 Millionen Zuschauer hatte und 8,5 Prozent Marktanteil holte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,07 Millionen erzielt, sodass 7,2 Prozent möglich waren.Am Vorabend war Ausgabe 456 vonzu sehen. Assistenzärztin Tamar Hummel ist auf Wolke 7, seitdem sie Lea Ulme auf einer Party getroffen hat und ihre frische Verliebtheit in vollen Zügen ausleben konnte. Doch ein Verkehrsunfall sorgt für Probleme. Die Geschichte Losgelöst von Mascha Schlubach, Daniel Butterworth und Carmela Bornhütter fuhr 1,84 Millionen Zuschauer ein und erzielte 12,0 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,18 Millionen dabei, die 9,0 Prozent einfuhren.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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