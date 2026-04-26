Neue Folge an Pfingstmontag: «Megacitys  Wenn es Nacht wird in Paris»

An Pfingstmontag setzt das ZDF seine Reihe fort und zeigt eine neue Ausgabe von «Megacitys Wenn es Nacht wird in Paris». Der Film von Anne Arend läuft am 25. Mai 2026 um 19:20 Uhr. Bereits seit dem 22. Mai 2026 steht die Dokumentation in der Mediathek zur Verfügung und bleibt dort bis zum 22. August 2031 abrufbar.
Die Produktion nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Nacht in Paris von der Dämmerung bis zum Morgengrauen. Anne Arend trifft Menschen, die in den späten Stunden arbeiten, feiern, helfen oder die Stadt am Laufen halten. So entsteht ein vielschichtiges Bild einer Metropole, die auch nachts nicht zur Ruhe kommt und deren Alltag sich jenseits der bekannten Postkartenmotive abspielt.
Ein zentraler Schauplatz ist das berühmte Moulin Rouge, das als Symbol für das glanzvolle Nachtleben gilt. Doch die Dokumentation blickt hinter die Kulissen und begleitet Künstler wie Jérôme Marin alias Monsieur K und seine Gruppe bei ihren Auftritten. Zwischen Maske, Bühne und den letzten Momenten nach der Show zeigt sich eine kreative Szene, die an die Ursprünge des Cabarets anknüpft und dabei neue Ausdrucksformen findet.
Parallel dazu richtet sich der Blick auf die weniger sichtbaren Seiten der Stadt. In den frühen Morgenstunden herrscht auf dem Großmarkt reger Betrieb, wenn Händler und Köche wie Rodolphe ihre Waren auswählen. Gleichzeitig engagieren sich junge Menschen wie Laura, Anouk und Arthur für Obdachlose, die unter Brücken und an den Rändern der Metropole leben. Ihre Arbeit verdeutlicht die sozialen Herausforderungen, die auch eine Weltstadt wie Paris prägen.
Die Dokumentation zeigt zudem weitere Facetten des nächtlichen Lebens: einen Designer auf dem Weg zur ersten Kollektion, eine DJ, die sich für mehr Sicherheit in Clubs einsetzt, sowie Einsatzkräfte auf der Seine, die nachts für Ordnung sorgen. So entsteht ein Panorama aus unterschiedlichsten Lebensrealitäten, das die Gegensätze der Stadt sichtbar macht.
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