Sky UK öffnet Frauen-WM im Cricket für alle Zuschauer

England

Der Pay-TV-Anbieter macht zentrale Spiele der ICC Womens T20 World Cup frei empfangbar.

Der britische Sender Sky Sports geht bei der Übertragung der ICC Womens T20 World Cup 2026 neue Wege und öffnet Teile des Turniers für ein breiteres Publikum. So werden das Eröffnungsspiel sowie das Finale frei empfangbar über den Kanal Sky Mix ausgestrahlt. Darüber hinaus sind die Auftaktspiele aller sogenannten Home Nations sowie weitere ausgewählte Partien ohne Pay-TV-Abo verfügbar. Insgesamt können Fans sämtliche Gruppenspiele dieser Teams, die Halbfinals und das Endspiel kostenlos über die Sky-Sports-App verfolgen. Auch das Eröffnungsspiel zwischen England und Sri Lanka wird zusätzlich auf YouTube sowie weiteren Sky-Plattformen gezeigt.Das Turnier findet vom 12. Juni bis zum 5. Juli 2026 in England und Wales statt und gilt als eines der wichtigsten Ereignisse im internationalen Frauen-Cricket. Insgesamt nehmen zwölf Teams teil, die in einer Gruppenphase und anschließenden K.-o.-Runden um den Titel spielen. Die Finalpartie wird im traditionsreichen Lords Cricket Ground ausgetragen.Sanjog Gupta, CEO des International Cricket Council, sagte: Die ICC-T20-Weltmeisterschaft der Frauen gilt als eines der wichtigsten Ereignisse im weltweiten Sport und bietet eine bedeutende Chance, neue Fans für den Frauen-Cricket zu gewinnen. Dies ist ein wichtiger Schritt von Sky Sports, unserem Partner in Großbritannien, und steht im Einklang mit unserer Strategie, den Zugang für Fans über alle Bildschirme und Stadien hinweg zu erweitern. Großbritannien blickt auf eine stolze Cricket-Tradition zurück, und Momente wie dieser, in denen der Sport für alle zugänglich ist  auf jedem Bildschirm , sind genau das, was wir brauchen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen, die Verbundenheit zu vertiefen, die nächste Generation von Fans heranzubilden und sicherzustellen, dass Frauen-Cricket seinen rechtmäßigen Platz in den nationalen und globalen Sportdiskussionen einnimmt. Wir danken Sky für seine anhaltenden Bemühungen, die Dynamik im Frauen-Cricket zu stärken, und dafür, dass es den ICC dabei unterstützt, Momente wie diese zu den Bewegungen zu machen, die sie sein können. Wir freuen uns auf das Flaggschiff-Event, das am 12. Juni beginnt, und auf die wichtigen Meilensteine im Vorfeld, die darauf abzielen, seine Bedeutung zu steigern.Beth Barrett-Wild, Turnierdirektorin der ICC Womens T20 World Cup, sagte: Die ICC Womens T20 World Cup 2026 startet mit Weltklasse-Spielerinnen, unglaublichen Leistungen und unvergesslichen Momenten an großartige Austragungsorte in ganz England und Wales, und wir könnten nicht glücklicher sein, dass noch mehr Menschen dieses Spektakel dank des umfassenden Übertragungsplans von Sky Sports live miterleben können. Da viele der wichtigsten Spiele, darunter das Eröffnungsspiel in Edgbaston am 12. Juni und das Finale in Lords am 5. Juli, für alle zugänglich sind, startet die Weltmeisterschaft mit einer unglaublichen Atmosphäre, bei der Kämpfe ausgetragen, Namen bekannt werden und neue Fans sich für immer in den Frauen-Cricket verlieben werden.