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«Love Island Suomi»: Sechste Staffel startet im Mai bei MTV

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Die finnische Dating-Show schickt neue Singles auf die Suche nach der großen Liebe.

Die Reality-Reihe «Love Island Suomi» kehrt am 4. Mai 2026 mit einer neuen Staffel zurück. Ausgestrahlt wird das Format beim Sender MTV Finland sowie über die Streamingplattform MTV Katsomo. Dort sind für Abonnenten jeweils mehrere Folgen vorab verfügbar, während im Free-Bereich täglich neue Episoden erscheinen.

Zum Auftakt ziehen zehn neue Kandidaten in die Villa ein, um unter der spanischen Sonne Beziehungen aufzubauen. Moderiert wird die Staffel erneut von Niko Saarinen, während Lina Schiffer als Erzählerstimme durch die Sendung führt. Im Laufe der Staffel sollen weitere Singles hinzukommen, um die Dynamik in der Gruppe immer wieder neu zu verändern.

Das Konzept bleibt unverändert: Die Teilnehmer müssen sich möglichst schnell zu Paaren zusammenschließen, um im Wettbewerb zu bestehen. Regelmäßige Neuankömmlinge, Dates und Spiele sorgen für Konflikte und emotionale Wendungen. Am Ende entscheidet das Publikum über das Siegerpaar, das neben der Liebe auch ein Preisgeld gewinnt. Bereits in den ersten Episoden kommt es zu ersten Annäherungen, Überraschungen und Umstellungen bei den Paarbildungen. Neue Kandidaten mischen früh die bestehenden Konstellationen auf, während Spiele und Partys zusätzliche Spannung erzeugen.

Mehr zum Thema... Love Island Suomi
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