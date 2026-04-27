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«Kampf der RealityAllstars»: Bitterer Absturz im Linearen

Mario Thunert von 27. April 2026, 08:41 Uhr

Gegen die Sonntags-Konkurrenz scheint die Programmierung keine allzu gute Idee zu sein.

Am Mittwoch, den 15. April 2026 um 20.15 Uhr wurde bei



Nun, am gestrigen Sonntag, den 26. April, ging es von den Anteilen massiv weiter runter, die Dimensionen lassen sich gar als wahrlich krisenhaft bezeichnen. Konkret beliefen sich die Ergebnisse auf haarige 2,9 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen nur noch 0,14 Millionen zuschalteten. Gegen die Sonntags-Konkurrenz scheint die Programmierung keine allzu gute Idee zu sein. Von den Älteren waren derweil extrem magere 1,6 Prozent (0,39 Millionen) zugegen. Im weiteren Verlauf stiegen die Anteile für die Reality nur leicht auf weiter ernüchternde 3,4 Prozent zu 0,15 Millionen Zuschauenden aus der Zielgruppe.



Die Daytime bestückte Am Mittwoch, den 15. April 2026 um 20.15 Uhr wurde bei RTLZWEI die erste Allstars-Edition von «Kampf der Realitystars» gestartet. Zu Beginn der speziellen Variante konnte der Auftakt die Einschaltimpulse nicht steigern. Konkret beliefen sich die Ergebnisse auf mittelmäßige 5,8 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen zunächst 0,20 Millionen zuschalteten. Zur zweiten Woche ging es von den Anteilen zwar weiter runter, allerdings hielten sich die Reichweiten konstant. Konkret beliefen sich die Ergebnisse auf weiter nachgelassene 4,9 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen aber beständige 0,20 Millionen zuschalteten. Gegen die Fußball-Dominanz ist das ein d'accord gehendes Resultat.Nun, am gestrigen Sonntag, den 26. April, ging es von den Anteilen massiv weiter runter, die Dimensionen lassen sich gar als wahrlich krisenhaft bezeichnen. Konkret beliefen sich die Ergebnisse auf haarige 2,9 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen nur noch 0,14 Millionen zuschalteten. Gegen die Sonntags-Konkurrenz scheint die Programmierung keine allzu gute Idee zu sein. Von den Älteren waren derweil extrem magere 1,6 Prozent (0,39 Millionen) zugegen. Im weiteren Verlauf stiegen die Anteile für die Reality nur leicht auf weiter ernüchternde 3,4 Prozent zu 0,15 Millionen Zuschauenden aus der Zielgruppe.Die Daytime bestückte RTLZWEI derweil unter anderem mit «Grip - Das Motormagazin». Die Auto-Sendung verlief schwächlich: Marktwerte von dürftigen 3,1 Prozent wurden aufgewiesen. Die Zielgruppen-Reichweiten bewegten sich lediglich bei 0,08 Millionen. Insgesamt lief es extrem mickrig mit 1,8 Prozent (0,29 Millionen). «Hartz und Herzlich»-Wiederholungen lieferten zuvor auch nur eine Spanne zwischen 0,4, 2,5 und 3,1 Zielgruppen-Prozent bei maximal 0,04 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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