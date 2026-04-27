Primetime-Check

Sonntag, 26. April 2026

Mario Thunert von 27. April 2026, 09:45 Uhr

Aufmischen konnte das Joko & Klaas Live-Event den Sonntag nicht - ob es dort wirklich richtig aufgehoben ist?

An diesem Sonntag brachte das Erste Deutsche Fernsehen den vorletzten Wien-«Tatort» mit Krassnitzer und Neuhauser. Auch dieser Krimi-Fall mit dem Untertitel "Gegen die Zeit" konnte locker die Führung in beiden Altersklassen verteidigen. Denn die Produktion holte weit überlegene 7,60 Millionen und bärenstarke 30,9 Prozent ab drei Jahren. Die Jüngeren waren in ebenfalls führender Anzahl vertreten  klasse 21,4 Prozent bei 1,03 Millionen waren zugegen.



Auf einen vorzeigbaren Rang zwei bei allen ist schließlich das «Neuer Wind im Alten Land» ins Ziel gekommen. Dies tat man ob 3,44 Millionen, welche zu für den Sender soliden 14,0 Prozent führten. In der jüngeren Gruppe lässt sich selbiges nicht behaupten, dort gelangte man nur auf 0,24 Millionen, die behäbige 5,1 Prozent brachten. Den zweitbesten Anteil bei den 14-49-jährigen hatte indes «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)». Damit wiesen Joko & Klaas zufriedenstellende 11,0 Prozent durch 0,43 Millionen auf - einen höheren Anteil als



Vom Prozentwert knapp dahinter, aber noch in Ordnung gehend RTL mit der Wiederholung «Jungle Cruise». Sie mobilisierte immerhin noch zweistellige 10,3 Zielgruppen-Prozent zu 0,46 Millionen. Insgesamt lässt sich ein ebenfalls akzeptables Resultat durch 1,76 Millionen zu 7,8 Prozent bescheinigen. Eine weitere Ecke dahinter kam «Kitchen Impossible» wies respektable 8,1 Zielgruppen-Prozent zu 0,31 Millionen auf, von seiner Topform mit zweistelligen Zahlen war das Format aber entfernt. Gesamt 0,90 Millionen zu durchwachsenen 4,6 Prozent interessierten sich.



Im Hause «Ticket ins Paradies» nicht punkten, der Anteil belief sich auf zähe 5,3 Prozent durch 0,24 Millionen in der Zielgruppe. Übergeordnet waren lediglich 0,78 Millionen und dünne 3,3 Prozent zugegen. Bei Kabel Eins gelangte die Dokusoap «Zwischen Meer und Maloche» nicht wirklich auf einen grünen Zweig und blieb bei überschaubaren 3,5 Prozent kleben, die anhand 0,16 Millionen Jüngeren aufkamen. Übergeordnet waren ganz schlechte 0,35 Millionen (1,4 Prozent) zugegen. Am schlechtesten performte «Kampf der RealityAllstars» bei An diesem Sonntag brachte das Erste Deutsche Fernsehen den vorletzten Wien-mit Krassnitzer und Neuhauser. Auch dieser Krimi-Fall mit dem Untertitel "Gegen die Zeit" konnte locker die Führung in beiden Altersklassen verteidigen. Denn die Produktion holte weit überlegene 7,60 Millionen und bärenstarke 30,9 Prozent ab drei Jahren. Die Jüngeren waren in ebenfalls führender Anzahl vertreten  klasse 21,4 Prozent bei 1,03 Millionen waren zugegen.Auf einen vorzeigbaren Rang zwei bei allen ist schließlich das ZDF mit der Woll-Reiheins Ziel gekommen. Dies tat man ob 3,44 Millionen, welche zu für den Sender soliden 14,0 Prozent führten. In der jüngeren Gruppe lässt sich selbiges nicht behaupten, dort gelangte man nur auf 0,24 Millionen, die behäbige 5,1 Prozent brachten. Den zweitbesten Anteil bei den 14-49-jährigen hatte indes ProSieben mit. Damit wiesen Joko & Klaas zufriedenstellende 11,0 Prozent durch 0,43 Millionen auf - einen höheren Anteil als RTL hatte man aber nur wegen längerer Laufzeit. Am Gesamtmarkt waren deutlich schmalere 0,64 Millionen zu 3,2 Prozent dabei.Vom Prozentwert knapp dahinter, aber noch in Ordnung gehend RTL mit der Wiederholung. Sie mobilisierte immerhin noch zweistellige 10,3 Zielgruppen-Prozent zu 0,46 Millionen. Insgesamt lässt sich ein ebenfalls akzeptables Resultat durch 1,76 Millionen zu 7,8 Prozent bescheinigen. Eine weitere Ecke dahinter kam VOX ins Ziel.wies respektable 8,1 Zielgruppen-Prozent zu 0,31 Millionen auf, von seiner Topform mit zweistelligen Zahlen war das Format aber entfernt. Gesamt 0,90 Millionen zu durchwachsenen 4,6 Prozent interessierten sich.Im Hause Sat.1 konnte der wiederholte Roberts/Clooney-Filmnicht punkten, der Anteil belief sich auf zähe 5,3 Prozent durch 0,24 Millionen in der Zielgruppe. Übergeordnet waren lediglich 0,78 Millionen und dünne 3,3 Prozent zugegen. Bei Kabel Eins gelangte die Dokusoapnicht wirklich auf einen grünen Zweig und blieb bei überschaubaren 3,5 Prozent kleben, die anhand 0,16 Millionen Jüngeren aufkamen. Übergeordnet waren ganz schlechte 0,35 Millionen (1,4 Prozent) zugegen. Am schlechtesten performtebei RTLZWEI . Nur erschreckend magere 2,9 Zielgruppen-Prozent (0,14 Millionen) standen auf dem Tableau. Insgesamt 0,39 Millionen zu wahrlich dürftigen 1,6 Prozent wurden gemessen. Mit der zweiten Folge stiegen die Anteile für die Reality nur leicht auf weiter ernüchternde 3,4 Prozent zu 0,15 Millionen Zuschauenden aus der Zielgruppe.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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