An diesem Sonntag brachte das Erste Deutsche Fernsehen den vorletzten Wien-«Tatort» mit Krassnitzer und Neuhauser. Auch dieser Krimi-Fall mit dem Untertitel "Gegen die Zeit" konnte locker die Führung in beiden Altersklassen verteidigen. Denn die Produktion holte weit überlegene 7,60 Millionen und bärenstarke 30,9 Prozent ab drei Jahren. Die Jüngeren waren in ebenfalls führender Anzahl vertreten klasse 21,4 Prozent bei 1,03 Millionen waren zugegen.
Auf einen vorzeigbaren Rang zwei bei allen ist schließlich das ZDF mit der Woll-Reihe «Neuer Wind im Alten Land» ins Ziel gekommen. Dies tat man ob 3,44 Millionen, welche zu für den Sender soliden 14,0 Prozent führten. In der jüngeren Gruppe lässt sich selbiges nicht behaupten, dort gelangte man nur auf 0,24 Millionen, die behäbige 5,1 Prozent brachten. Den zweitbesten Anteil bei den 14-49-jährigen hatte indes ProSieben mit «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)». Damit wiesen Joko & Klaas zufriedenstellende 11,0 Prozent durch 0,43 Millionen auf - einen höheren Anteil als RTL hatte man aber nur wegen längerer Laufzeit. Am Gesamtmarkt waren deutlich schmalere 0,64 Millionen zu 3,2 Prozent dabei.
Vom Prozentwert knapp dahinter, aber noch in Ordnung gehend RTL mit der Wiederholung «Jungle Cruise». Sie mobilisierte immerhin noch zweistellige 10,3 Zielgruppen-Prozent zu 0,46 Millionen. Insgesamt lässt sich ein ebenfalls akzeptables Resultat durch 1,76 Millionen zu 7,8 Prozent bescheinigen. Eine weitere Ecke dahinter kam VOX ins Ziel. «Kitchen Impossible» wies respektable 8,1 Zielgruppen-Prozent zu 0,31 Millionen auf, von seiner Topform mit zweistelligen Zahlen war das Format aber entfernt. Gesamt 0,90 Millionen zu durchwachsenen 4,6 Prozent interessierten sich.
Im Hause Sat.1 konnte der wiederholte Roberts/Clooney-Film «Ticket ins Paradies» nicht punkten, der Anteil belief sich auf zähe 5,3 Prozent durch 0,24 Millionen in der Zielgruppe. Übergeordnet waren lediglich 0,78 Millionen und dünne 3,3 Prozent zugegen. Bei Kabel Eins gelangte die Dokusoap «Zwischen Meer und Maloche» nicht wirklich auf einen grünen Zweig und blieb bei überschaubaren 3,5 Prozent kleben, die anhand 0,16 Millionen Jüngeren aufkamen. Übergeordnet waren ganz schlechte 0,35 Millionen (1,4 Prozent) zugegen. Am schlechtesten performte «Kampf der RealityAllstars» bei RTLZWEI. Nur erschreckend magere 2,9 Zielgruppen-Prozent (0,14 Millionen) standen auf dem Tableau. Insgesamt 0,39 Millionen zu wahrlich dürftigen 1,6 Prozent wurden gemessen. Mit der zweiten Folge stiegen die Anteile für die Reality nur leicht auf weiter ernüchternde 3,4 Prozent zu 0,15 Millionen Zuschauenden aus der Zielgruppe.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel