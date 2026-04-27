ntv beerdigt Marke «Telebörse»

TV-News

Ab Mai bündelt der Nachrichtensender seine wirtschaftsjournalistischen Aktivitäten unter dem neuen Label «ntv Wirtschaft».

Weitere Neuigkeiten vom Nachrichten-Sender ntv: Dort heißt es demnächst Goodbye. Zeitgleich mit dem neuen Studio (ab 1. Mai im Einsatz) schlägt ntv auch in seiner Wirtschaftsberichterstattung ein neues Kapitel auf. Mit der 100.000. Ausgabe verabschiedet sich die «Telebörse». Ab Mai bündelt der Nachrichtensender seine wirtschaftsjournalistischen Aktivitäten unter der neuen crossmedialen MarkeSusanne Althoff, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Wirtschaft bei ntv: "«Die 'Telebörse» ist seit über 30 Jahren eine feste Größe in der deutschen Wirtschaftsberichterstattung und steht wie kaum ein anderes Format für Verlässlichkeit und Expertise. Mit «ntv Wirtschaft» entwickeln wir diese starke Marke konsequent weiter: inhaltlich breiter, visuell moderner, crossmedial und noch näher an den Themen, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bewegen."Seit Januar 1994 steht die «Telebörse» für Informationen rund um Börse, Unternehmen und Märkte. Mit bis zu 22 Ausgaben täglich ist die Sendung auf allen relevanten ntv Kanälen präsent. Ein Merkmal ist die Live-Berichterstattung aus den Finanzzentren Frankfurt und auch direkt von der Wall Street in New York. In der täglichen Berichterstattung stehen Kurse, Bilanzen und strategische Entscheidungen im Fokus.