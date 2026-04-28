PBS zeigt «Patience» Staffel 2 vorab im Stream

PBS setzt bei «Patience» erneut auf eine gestaffelte Auswertung: Die zweite Staffel der Crime-Serie wird ab dem 31. Mai 2026 zunächst vollständig im Streaming verfügbar sein. Alle acht Episoden erscheinen auf PBS Passport sowie über PBS Masterpiece bei Amazon Prime Video. Die lineare Ausstrahlung folgt anschließend ab dem 14. Juni bis Anfang August jeweils sonntags zur Primetime.
Die Serie, die auf der französischen Vorlage «Astrid» basiert, zählt zu den erfolgreicheren Formaten der Sendergruppe im digitalen Bereich. Bereits die erste Staffel gehörte 2025 zu den meistgestreamten Inhalten auf den Plattformen von PBS. Entsprechend setzt der Sender nun erneut auf eine frühzeitige Online-Premiere, um die Reichweite weiter auszubauen.
Im Mittelpunkt steht weiterhin Patience Evans, gespielt von Ella Maisy Purvis, eine autistische Archivarin im Polizeiumfeld, die bei der Aufklärung komplexer Fälle hilft. In den neuen Folgen bekommt sie mit Detective Frankie Monroe eine neue Partnerin an die Seite, was zunächst für Spannungen sorgt. Parallel dazu entwickelt sich auch die persönliche Geschichte der Hauptfigur weiter unter anderem mit der Suche nach ihrer Mutter und neuen Beziehungen.
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