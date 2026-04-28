TelevisaUnivision baut Werbesparte kurz vor Upfront um

US-Fernsehen

Kurz vor dem wichtigen TV-Werbemarkt ersetzt der Konzern überraschend seinen Ad-Sales-Chef.

Der spanischsprachige Medienkonzern TelevisaUnivision hat seine Führungsstruktur im Werbeverkauf kurzfristig neu aufgestellt. Tim Natividad, der erst seit Juni 2025 im Amt war, wird durch den langjährigen Manager John Kozack ersetzt. Die Entscheidung fällt nur wenige Wochen vor dem Start des jährlichen Upfront-Marktes, bei dem TV-Unternehmen einen Großteil ihrer Werbeplätze für die kommende Saison verkaufen.Mit Kozack setzt das Unternehmen auf interne Erfahrung: Der Manager ist seit über 20 Jahren im Konzern tätig und kennt insbesondere das US-Hispanic-Geschäft sowie die Beziehungen zu Werbekunden und Agenturen genau. CEO Daniel Alegre lobte dessen tiefes Verständnis für das Geschäft sowie seine Rolle bei der Entwicklung von Wachstumsstrategien. Natividad hingegen brachte vor allem digitale Expertise aus Stationen bei Roku und Amazon mit  ein Hinweis darauf, dass TelevisaUnivision zuletzt verstärkt auf Streaming gesetzt hatte.Die Personalie deutet darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin stark auf klassische TV-Werbeerlöse angewiesen ist. Im vierten Quartal lagen die Werbeeinnahmen bei 856 Millionen US-Dollar und damit auf Vorjahresniveau, während sie in den USA sogar um elf Prozent zurückgingen. Der Balanceakt zwischen linearem Fernsehen und digitalen Plattformen bleibt damit eine zentrale Herausforderung.