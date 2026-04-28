US-Fernsehen

«House of the Dragon» kehrt im Juni mit Staffel 3 zurück

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HBO terminiert die neuen Folgen des «Game of Thrones»-Prequels für den Sommer 2026.

HBO hat den Starttermin für die dritte Staffel von «House of the Dragon» festgelegt: Die neuen Episoden feiern am 21. Juni 2026 Premiere. Ausgestrahlt wird die Serie wie gewohnt wöchentlich am Sonntagabend, parallel dazu stehen die Folgen beim Streamingdienst HBO Max bereit. Das Finale der achtteiligen Staffel ist für den 9. August geplant. Bei Sky Deutschland folgen die Episoden durch die Zeitverzögerung am Montag.

Die Serie basiert auf dem Werk Fire & Blood von George R. R. Martin und erzählt die Vorgeschichte von «Game of Thrones». Im Mittelpunkt steht das Haus Targaryen rund 200 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie. Auch die dritte Staffel setzt die Machtkämpfe innerhalb der Dynastie fort, die zunehmend eskalieren und das Reich an den Rand eines offenen Bürgerkriegs bringen.

Zum Ensemble gehören erneut unter anderem Matt Smith, Emma DArcy und Olivia Cooke. Hinter den Kulissen bleibt das Kreativteam weitgehend unverändert: Ryan Condal fungiert weiterhin als Showrunner und Executive Producer, während George R. R. Martin ebenfalls als Produzent beteiligt ist.



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