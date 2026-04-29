«ZDF.reportage»
Franziska Fenger und Pia Osterhaus stellten den Film Luxusverkäufer in Deutschland Wie Reiche shoppen her, den das ZDF am Samstag um 17.30 Uhr sendete. Die Dokumentation handelte unter anderem von einem Luxus-Privatkoch namens Marius Mutschinski. Die halbstündige Reportage verfolgten 1,02 Millionen Fernsehzuschauer, das ZDF kann mit 11,5 Prozent nicht zufrieden sein. Auch die Sehbeteiligung bei den jungen Leuten war mit 0,05 Millionen und vier Prozent schwach.
«plan b»
Am Sonntag um 15.30 Uhr sollten sich die Menschen Zeit nehmen für Digitale Kollegen im Einsatz Wie KI und Robotik unsere Jobs verbessern. Die neue Reportage stammte von Julia Disselmeyer und zeigte, wie künstliche Intelligenz den Arbeitsalltag erleichtern kann. In einem Beispiel wurde das WWF-Büro in Stralsund begleitet, dort werden in einem Pilotprojekt Tiere mit Hilfe eines Computers gezählt. Nur 0,62 Millionen blieben bei dem guten Wetter lieber drinnen, obwohl in Dörfern und Städten ein großes Rahmenprogramm geboten wurde. Der Marktanteil lag mit 7,6 Prozent im schwachen Bereich. Nur 0,05 Millionen junge Menschen sorgten für 3,7 Prozent.
«Terra X History»
Um 23.45 Uhr war die Sonne bereits hinter dem Horizont verschwunden, dennoch waren die Werte von Legendäre Hotels Glamour, Glanz, Geheimnisse nicht besser. Der Film drehte sich nicht nur um das Hotel Atlantic in Hamburg, sondern auch um das Hotel du Cap-Eden-Roc an der Côte dAzur. Dafür nahmen sich am späten Sonntag aber nur 0,80 Millionen Menschen Zeit, der Marktanteil lag beim ZDF weiterhin bei lediglich 11,5 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden erneut 0,05 Millionen erreicht, mit 3,3 Prozent kann man ebenfalls nicht zufrieden sein.
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