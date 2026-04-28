Netflix entwickelt Politdrama «The Generals» von Yoon Jong-bin

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Der Regisseur kehrt mit einem neuen Film über Macht, Intrigen und politische Abhängigkeiten zurück.

Netflix baut sein asiatisches Filmportfolio weiter aus und arbeitet erneut mit Yoon Jong-bin zusammen. Unter dem Arbeitstitelentsteht ein Politdrama, das sich mit den Machtstrukturen und Konflikten der modernen südkoreanischen Geschichte auseinandersetzt. Im Zentrum steht eine Figur, die stets im Schatten der eigentlichen Macht agiert.Die Handlung folgt Roh Tae-woo, einem Mann, der lange als zweiter Mann hinter Diktator Chun Doo-hwan fungiert. Während er sich nach außen als gewöhnlicher Bürger präsentiert, zieht er im Hintergrund die Fäden, um selbst an die Spitze zu gelangen. Der Film beleuchtet dabei nicht nur politische Intrigen, sondern auch persönliche Loyalitäten, Rivalitäten und die Dynamik innerhalb eines autoritären Systems. Für die Hauptrollen wurden namhafte Darsteller verpflichtet: Son Suk-ku übernimmt die Rolle des Roh Tae-woo, während Ha Jung-woo als Chun Doo-hwan zu sehen sein wird. Ergänzt wird das Ensemble unter anderem durch Ji Chang-wook, Hyun Bong-sik und Seo Hyun-woo.Der südkoreanische Regisseur Yoon Jong-bin hat sich mit präzise erzählten, oft politisch aufgeladenen Stoffen einen Namen gemacht. Bereits sein Debütfilm «The Unforgiven» lief auf den Filmfestspielen von Cannes und zeigte sein Gespür für intensive Charakterstudien. Mit Werken wie «The Spy Gone North» vertiefte er seinen Ruf als Chronist gesellschaftlicher Machtstrukturen und historischer Spannungen. Auch im Serienbereich überzeugte er mit «Narco-Saints», das international Aufmerksamkeit erhielt. Yoon verbindet starke Figurenzeichnung mit atmosphärischer Inszenierung und gilt heute als einer der bedeutendsten Erzähler des modernen koreanischen Kinos.