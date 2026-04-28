US-Fernsehen

Hulu zeigt «Alice and Steve» ab Juni komplett

von

Die neue Comedy-Serie mit Jemaine Clement und Nicola Walker startet Anfang Juni weltweit im Streaming.

Hulu hat den Starttermin für die neue Originalserie «Alice and Steve» festgelegt: Alle sechs Episoden der ersten Staffel werden am 8. Juni 2026 auf einen Schlag veröffentlicht. In den USA läuft die Serie bei Hulu sowie im Bundle über Disney+, international wird sie direkt bei Disney+ verfügbar sein.

Im Zentrum der sogenannten Wrong-Com steht eine eskalierende Beziehungsgeschichte: Alice muss mit ansehen, wie ihr bester Freund Steve eine Beziehung mit ihrer 26-jährigen Tochter beginnt. Was als enge Freundschaft begann, entwickelt sich rasch zu einer erbitterten Fehde, in der beide Seiten versuchen, die Kontrolle zu behalten. Die Serie kombiniert Humor mit emotionalen Konflikten rund um Liebe, Loyalität und Verrat.

Die Hauptrollen übernehmen Jemaine Clement und Nicola Walker. Ergänzt wird das Ensemble unter anderem durch Joel Fry und Yali Topol Margalith. Entwickelt wurde das Format von Sophie Goodhart, Regie führte Tom Kingsley. Bereits vor dem Streamingstart feierte «Alice and Steve» Premiere auf internationalen Festivals: Nach der Vorstellung bei CANNESERIES folgt Anfang Juni eine Präsentation beim Tribeca Festival.

Kurz-URL: qmde.de/171204
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelNetflix startet Dreharbeiten zu «Nine Queens» mit Álvaro Mortenächster ArtikelNetflix entwickelt Politdrama «The Generals» von Yoon Jong-bin
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «House of the Dragon» kehrt im Juni mit Staffel 3 zurück US-Fernsehen PBS zeigt «Patience» Staffel 2 vorab im Stream US-Fernsehen TelevisaUnivision baut Werbesparte kurz vor Upfront um US-Fernsehen Hulu entwickelt neue Serie «Bastards» von Meaghan Oppenheimer US-Fernsehen Oprah Winfrey geht Exklusiv-Deal mit Amazon ein US-Fernsehen HBO Max terminiert «Stuart Fails to Save the Universe» für Juli US-Fernsehen «ESPN Jeopardy!»: Disney+ und Hulu bestellen Sport-Ableger

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung