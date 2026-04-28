Hulu zeigt «Alice and Steve» ab Juni komplett

Hulu hat den Starttermin für die neue Originalserie «Alice and Steve» festgelegt: Alle sechs Episoden der ersten Staffel werden am 8. Juni 2026 auf einen Schlag veröffentlicht. In den USA läuft die Serie bei Hulu sowie im Bundle über Disney+, international wird sie direkt bei Disney+ verfügbar sein.
Im Zentrum der sogenannten Wrong-Com steht eine eskalierende Beziehungsgeschichte: Alice muss mit ansehen, wie ihr bester Freund Steve eine Beziehung mit ihrer 26-jährigen Tochter beginnt. Was als enge Freundschaft begann, entwickelt sich rasch zu einer erbitterten Fehde, in der beide Seiten versuchen, die Kontrolle zu behalten. Die Serie kombiniert Humor mit emotionalen Konflikten rund um Liebe, Loyalität und Verrat.
Die Hauptrollen übernehmen Jemaine Clement und Nicola Walker. Ergänzt wird das Ensemble unter anderem durch Joel Fry und Yali Topol Margalith. Entwickelt wurde das Format von Sophie Goodhart, Regie führte Tom Kingsley. Bereits vor dem Streamingstart feierte «Alice and Steve» Premiere auf internationalen Festivals: Nach der Vorstellung bei CANNESERIES folgt Anfang Juni eine Präsentation beim Tribeca Festival.
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