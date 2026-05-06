Quotencheck

Im Winter und Frühjahr strahlte das ZDF fast zwei komplette Staffeln der österreichischen Krimiserie aus.

Der Freitagabend gehört den österreichischen Versionen der «SOKO»-Reihe. Am Freitag, den 10. Oktober 2025, startete die 19. Staffel von. Nur 2,98 Millionen Menschen sahen ab 18.05 Uhr zu, damit lag der Spin-off deutlich hinter den Ablegern aus Köln und Wismar. Der Marktanteil lag mit 20,5 Prozent aber dennoch auf einem sehr hohen Niveau. Bei den jungen Menschen wurden 0,10 Millionen erreicht, das führte zu 4,8 Prozent Marktanteil.Mitte des Monats waren nur noch 2,85 Millionen Menschen dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 19,4 Prozent. Bei den jungen Menschen ging es mit 0,08 Millionen auf 4,4 Prozent zurück. Vielleicht bekamen die Menschen mit, dass es so langsam neue Geschichten gab: 3,35 Millionen Zuschauer schalteten am 24. Oktober ein, der Marktanteil bewegte sich bei 21,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,14 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei sechs Prozent. Am Reformationstag, der im Norden als Feiertag gilt, sahen 2,99 Millionen Menschen zu. Der Marktanteil lag bei 19,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden immerhin 6,0 Prozent bestätigt.Die letzte Folge vor Weihnachten sahen am 19. Dezember immerhin drei Millionen Zuschauer, der Marktanteil betrug 19,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,11 Millionen dabei, sodass man auf 5,2 Prozent kam. Zwischen Neujahr und Heilige Drei Könige verbuchte eine Folge 3,44 Millionen Zuschauer und 19,7 Prozent Marktanteil, bei den jungen Leuten lief es mit 0,14 Millionen und 6,4 Prozent gut. Die neuen Folgen der Staffel erreichten im Schnitt 3,14 Millionen Zuschauer und holten 19,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,12 Millionen und 5,2 Prozent erzielt. Die 18. Runde holte Anfang 2025 noch 3,23 Millionen Zuschauer und 19,8 Prozent, jedoch waren nur 0,11 Millionen junge Menschen dabei, die für 5,2 Prozent Marktanteil standen.Zwischen dem 23. Januar und dem 27. März wurden Teile der 20. Staffel ausgestrahlt. Während am 23. Januar noch 3,35 Millionen dabei waren, floppte die Ausgabe vom 30. Januar deutlich: Lediglich 2,26 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil sackte auf 11,3 Prozent ab. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,05 Millionen verbucht, der Marktanteil lag bei 1,4 Prozent. Das lag allerdings daran, dass die Handball-EM im Ersten lief: 7,96 Millionen Menschen sahen die Partie, bei den jungen Menschen waren es 1,97 Millionen.Vier weitere Folgen erreichten danach wieder deutlich mehr als drei Millionen Zuschauer, obwohl die Marktanteile bei den jungen Menschen recht schwach blieben. Die vorletzte Folge verbuchte am 20. März nur 2,76 Millionen Zuschauer, kam aber auf 0,12 Millionen aus der Zielgruppe. Damit wurden 7,4 Prozent Marktanteil möglich. Sieben Tage später kam die nächste Geschichte auf 2,88 Millionen Zuschauer, es gesellten sich aber nur 0,06 Millionen junge Menschen dazu, sodass die Serie auf 3,2 Prozent kam. Die ersten sieben Folgen der zehnteiligen 20. Staffel erreichten im Schnitt 3,04 Millionen Zuschauer, der Marktanteil enttäuschte ein wenig mit 18,7 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,09 Millionen ermittelt, das führte zu 4,1 Prozent.