Programm-Marken: «GZSZ» holt Mord-Rekord, «Kampf der RealityAllstars» läuft heiß

VOD-Charts

Etwas unter ihren Möglichkeiten bleiben: «Reality Queens», «The Race» und «Most Wanted».

Vom 13. bis 19. April 2026 (Kalenderwoche 16) ist es bei den VOD-Programm-Marken wieder zur Dominanz der Nachrichten-Marken gekommen. Dieses mal war die ARD aber nicht ganz vorne: Vertreten werden jene allen voran nämlich von(2,02 Millionen) gefolgt von(1,51 Millionen) und dann der(1,47 Millionen). Dazwischen schiebt sich nur das Labelbei DAZN mit 1,66 Millionen Kontakten.Im Folgenden kam es dann zu einem Rekord im Programm-Marken-Ranking:überschritt mit tollen 1,08 Millionen Kontakten erstmals die Millionen-Schwelle - wohl getrieben durch die Mord-Story. Knapp vor der RTL-Daily positionieren sich nur noch dermit 1,14 Millionen sowie diemit 1,11 Millionen.Die erste Marke unter der Millionen-Grenze ist derweil die, die dennoch auf absolut respektable 0,90 Millionen gelangt, nachdem die linearen Resonanzen inklusive Nachgewichtungen ja schon immer brachial ausfallen. Richtig warmlaufen kann sich On Demand offensichtlich, der sich auf richtig schöne 0,84 Millionen Kontakte steigert - Balsam auf die linear geschundene RTLZWEI-Seele. Löblich hält sich die Amazon-Seriemit 0,80 Millionen.kommt übrigens noch auf ordentliche 0,69 Millionen, während die Dating-Realityzwar nicht ganz oben in der Trash-Liga mitspielen kann, aber dennoch auf vorzeigbare 0,68 Millionen kommt. Nachlassen muss On Demand etwasim Mittelfeld, welches 0,59 Millionen aufweist. Ins Mittelfeld vordringen kann nach ausbaufähigen Vorwochen erstmalsmit optimierten 0,55 Millionen.Abgefallen sind schließlich noch einige Reality-Brands in der dritten Liga. Dazu zählenbei RTL+ mit 0,37 Millionen,mit 0,36 Millionen sowiebei Joyn mit 0,33 Millionen - sie erzeugen zwar noch Resonanzen in gewissem Umfang, allerdings wäre in Anbetracht dieser Dimensionen mehr möglich. Im Abklingen befindlich ist übrigensbei Amazon (0,32 Millionen), das aber über Wochen deutlich höhere Kontakte zeitigte. Noch gar nicht vorgedrungen ist übrigens «Die Realitystar Academy», die am 16. April startete und linear bisher übel floppte. Ob das Format On Demand noch warmlaufen kann, wird sich nächste Woche entscheiden.