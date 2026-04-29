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«Hunting Party» startet mäßig

Fabian Riedner von 29. April 2026, 08:20 Uhr

Melissa Roxburgh und Nick Wechsler gehen in Doppelfolgen auf Sendung. Auch «FBI» wurde im Anschluss nicht zum Stadtgespräch.

Die neue NBC-Serie «The Hunting Party  Die Mörderjagd» startete am Dienstagabend in



Die Premiere Richard Harris erreichte 0,88 Millionen Fernsehzuschauer, was zu einem Marktanteil von 4,2 Prozent führte. Das Drehbuch von J.J. Bailey und die Regiearbeit von Thor Freudenthal brachten 0,23 Millionen Zuschauer bei den Umworbenen ein, in der Zielgruppe wurden mittelmäßige 6,3 Prozent verbucht. Die zweite Geschichte mit dem Titel Clayton Jessup handelte von einem Mörder, der intakte Familien durch brutale Taten auseinanderbrachte. Die Episode sahen 0,87 Millionen Zuschauer, was zu 4,6 Prozent Marktanteil führte. Bei den Umworbenen standen 0,24 Millionen auf der Uhr, sodass man auf 7,0 Prozent kam.



Eine weitere Folge der CBS-Serie «FBI» mit Missy Peregrym als Special Agent Maggie Bell lockte 0,66 Millionen Zuschauer an. Die Episode Unantastbar von Sabir Pirzada sicherte sich 4,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen war die Serie allerdings kein Hit: Nur 0,16 Millionen Zuschauer sahen die Regiearbeit von Alex Chapple, sodass die Sendung auf 6,5 Prozent Marktanteil kam.



«TV total» verzeichnete bei

Die neue NBC-Seriestartete am Dienstagabend in Sat.1 . Die Serie handelt von einem Geheimgefängnis, in dem Menschen leben, die offiziell als verstorben gelten. Durch eine Explosion konnten die Kriminellen ausbrechen. Nun soll die entlassene FBI-Profilerin Bex Henderson (Melissa Roxburgh) die Verbrecher wieder einfangen.Die Premiere Richard Harris erreichte 0,88 Millionen Fernsehzuschauer, was zu einem Marktanteil von 4,2 Prozent führte. Das Drehbuch von J.J. Bailey und die Regiearbeit von Thor Freudenthal brachten 0,23 Millionen Zuschauer bei den Umworbenen ein, in der Zielgruppe wurden mittelmäßige 6,3 Prozent verbucht. Die zweite Geschichte mit dem Titel Clayton Jessup handelte von einem Mörder, der intakte Familien durch brutale Taten auseinanderbrachte. Die Episode sahen 0,87 Millionen Zuschauer, was zu 4,6 Prozent Marktanteil führte. Bei den Umworbenen standen 0,24 Millionen auf der Uhr, sodass man auf 7,0 Prozent kam.Eine weitere Folge der CBS-Seriemit Missy Peregrym als Special Agent Maggie Bell lockte 0,66 Millionen Zuschauer an. Die Episode Unantastbar von Sabir Pirzada sicherte sich 4,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen war die Serie allerdings kein Hit: Nur 0,16 Millionen Zuschauer sahen die Regiearbeit von Alex Chapple, sodass die Sendung auf 6,5 Prozent Marktanteil kam.verzeichnete bei ProSieben allerdings nur 0,88 Millionen Zuschauer, allerdings lag man mit 4,3 Prozent weit über dem Senderschnitt. Bei den Umworbenen wurden 0,34 Millionen eingefahren, sodass man auf 9,2 Prozent kam. Klaas Heufer-Umlauf war im Anschluss mit 0,33 Millionen ein Flop, mit 0,17 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man schlechte 5,2 Prozent ein.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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