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Jochen Breyer hat mit dem Adel kein Glück

Fabian Riedner von 29. April 2026, 08:23 Uhr

Schwierigkeiten hatte das ZDF weiterhin mit «Die Anstalt». Beim jungen Publikum lief es ab 21.45 Uhr allerdings wirklich gut.

«Die geheime Welt des Adels» von Jochen Breyer und Julia Friedrichs eröffnete die Primetime des



Mit «frontal» sammelte das ZDF 1,37 Millionen Zuschauer ein, die die Themen Sonnen- und Windstrom, sexuelle Belästigung im Berliner Jugendzentrum, Machtkämpfe im Weltall und BND-Befugnisse sehen wollten. Der Marktanteil der von Ilka Brecht moderierten Sendung lag bei 6,9 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 0,20 Millionen und 5,4 Prozent eingefahren.



Marietta Slomka war ab 21.45 Uhr im «heute journal» zu sehen, die Nachrichten verfolgten 2,66 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 14,9 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,35 Millionen, was zu 10,9 Prozent führte. Das Thema Prostitution besprachen Maike Kühl und Max Uthoff in «Die Anstalt», dafür waren auch Ana Lucia, Teresa Reichl und Matthias Renger zu Gast. Die Sendung erreichte 1,41 Millionen Zuschauer und generierte 10,4 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 0,22 Millionen und 9,4 Prozent ein.



Eine neue Ausgabe von «Markus Lanz» kam ab 23.00 Uhr noch auf 1,02 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 11,6 Prozent taxiert. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,19 Millionen, der Marktanteil lag bei 11,3 Prozent. Zu den Gästen gehörten CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, Zeit-Redakteurin Miriam Lau, Welt-Chefredakteur Helge Fuhst und ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

von Jochen Breyer und Julia Friedrichs eröffnete die Primetime des ZDF . Der Fernsehsender aus Mainz holte mit der 45-minütigen Reportage nur 2,21 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich 10,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,23 Millionen eingefahren, was zu einem Marktanteil von mauen 6,2 Prozent führte.Mitsammelte das ZDF 1,37 Millionen Zuschauer ein, die die Themen Sonnen- und Windstrom, sexuelle Belästigung im Berliner Jugendzentrum, Machtkämpfe im Weltall und BND-Befugnisse sehen wollten. Der Marktanteil der von Ilka Brecht moderierten Sendung lag bei 6,9 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 0,20 Millionen und 5,4 Prozent eingefahren.Marietta Slomka war ab 21.45 Uhr imzu sehen, die Nachrichten verfolgten 2,66 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 14,9 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,35 Millionen, was zu 10,9 Prozent führte. Das Thema Prostitution besprachen Maike Kühl und Max Uthoff in, dafür waren auch Ana Lucia, Teresa Reichl und Matthias Renger zu Gast. Die Sendung erreichte 1,41 Millionen Zuschauer und generierte 10,4 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 0,22 Millionen und 9,4 Prozent ein.Eine neue Ausgabe vonkam ab 23.00 Uhr noch auf 1,02 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 11,6 Prozent taxiert. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,19 Millionen, der Marktanteil lag bei 11,3 Prozent. Zu den Gästen gehörten CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, Zeit-Redakteurin Miriam Lau, Welt-Chefredakteur Helge Fuhst und ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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