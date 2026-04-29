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60 Jahre «Report Mainz» mit mäßigen Werten

Fabian Riedner von 29. April 2026, 08:25 Uhr

Im Vorfeld strahlte Das Erste wieder die Dramen «Die Notärztin» und «In aller Freundschaft» aus.

Das Erste erreichte mit einer neuen Folge von «Die Notärztin» 2,70 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, wovon 0,36 Millionen zu den 14- bis 49-Jährigen gehörten. Die Folge Dramama von Jan Haering, Tina Thöne, Nina Blum und Frank Wollin generierte 12,9 Prozent bei allen und verbuchte 9,9 Prozent bei den Jungen. In der Sachsenklinik kam die Familie Römhild in die Sachsenklinik, weil sie sich auf der Kreuzfahrt etwas eingefangen haben könnte. Die neue Folge mit dem Titel Familie in Aufruhr zog 3,13 Millionen Zuschauer zu «In aller Freundschaft», der Marktanteil lag bei 15,8 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,33 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 9,1 Prozent.



Nadia Kailouli führte durch die Jubiläumsausgabe von «Report Mainz», seit 60 Jahren ist das Magazin bereits auf Sendung. Außerdem waren Abzocke beim Goldverkauf und die Gefahr von Geldwäsche aus dem Iran ein Thema. Die Sendung verbuchte 2,18 Millionen Zuschauer und sicherte sich 12,4 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,26 Millionen dabei, was zu 8,4 Prozent führte.



Am Montag war Jessy Wellmer noch in Nürnberg bei «Arena» zu sehen, am Dienstag übernahm sie wieder die «Tagesthemen» aus Hamburg. 2,04 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil bewegte sich bei 14,5 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,30 Millionen, was zu 11,9 Prozent führte. SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey aus Berlin, Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, der frühere Diplomat John Bolton und Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann diskutierten die Themen der Woche bei «Maischberger». Außerdem kommentierten Spitzenkoch und Moderator Christian Rach, die internationale Korrespondentin beim Handelsblatt, Annett Meiritz, sowie der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen. 1,16 Millionen Menschen blieben bis Mitternacht wach, das führte zu 12,0 Prozent. Mit 0,20 Millionen aus der Zielgruppe wurden 11,5 Prozent erreicht.

Das Erste erreichte mit einer neuen Folge von2,70 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, wovon 0,36 Millionen zu den 14- bis 49-Jährigen gehörten. Die Folge Dramama von Jan Haering, Tina Thöne, Nina Blum und Frank Wollin generierte 12,9 Prozent bei allen und verbuchte 9,9 Prozent bei den Jungen. In der Sachsenklinik kam die Familie Römhild in die Sachsenklinik, weil sie sich auf der Kreuzfahrt etwas eingefangen haben könnte. Die neue Folge mit dem Titel Familie in Aufruhr zog 3,13 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil lag bei 15,8 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,33 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 9,1 Prozent.Nadia Kailouli führte durch die Jubiläumsausgabe von, seit 60 Jahren ist das Magazin bereits auf Sendung. Außerdem waren Abzocke beim Goldverkauf und die Gefahr von Geldwäsche aus dem Iran ein Thema. Die Sendung verbuchte 2,18 Millionen Zuschauer und sicherte sich 12,4 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,26 Millionen dabei, was zu 8,4 Prozent führte.Am Montag war Jessy Wellmer noch in Nürnberg bei «Arena» zu sehen, am Dienstag übernahm sie wieder dieaus Hamburg. 2,04 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil bewegte sich bei 14,5 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,30 Millionen, was zu 11,9 Prozent führte. SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey aus Berlin, Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, der frühere Diplomat John Bolton und Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann diskutierten die Themen der Woche bei. Außerdem kommentierten Spitzenkoch und Moderator Christian Rach, die internationale Korrespondentin beim Handelsblatt, Annett Meiritz, sowie der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen. 1,16 Millionen Menschen blieben bis Mitternacht wach, das führte zu 12,0 Prozent. Mit 0,20 Millionen aus der Zielgruppe wurden 11,5 Prozent erreicht.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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