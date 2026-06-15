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von Benjamin Wagner 15. Juni 2026, 12:42 Uhr

Die beliebte Rennspielreihe verlegt ihr Festival erstmals nach Japan und liefert ihr bislang größtes Open-World-Abenteuer.

Seit Jahren gehört die «Forza Horizon»-Reihe zu den erfolgreichsten Rennspielmarken überhaupt. Während die Hauptserie «Forza Motorsport» traditionell auf Rennstrecken setzt, steht bei «Horizon» die Freiheit im Mittelpunkt. Spieler erkunden riesige offene Welten, sammeln Fahrzeuge, nehmen an unterschiedlichsten Wettbewerben teil und erleben eine Mischung aus Motorsportfestival und virtueller Autokultur. Mitwagt Entwickler Playground Games nun einen Schritt, den sich Fans seit Jahren gewünscht haben: Die Reise führt nach Japan.Schon seit den ersten Gerüchten galt das Land als Wunschschauplatz zahlreicher Spieler. Kaum ein anderer Ort ist so eng mit der modernen Automobilkultur verbunden. Von den engen Bergstraßen, die durch zahlreiche Filme, Serien und Videospiele berühmt wurden, über pulsierende Metropolen bis hin zu ländlichen Regionen bietet Japan ideale Voraussetzungen für ein Open-World-Rennspiel. «Forza Horizon 6» nutzt dieses Potenzial konsequent aus und erschafft die bislang größte Spielwelt der Reihe.Die offene Karte vereint unterschiedlichste Landschaften. Dichte Großstädte mit Neonlichtern treffen auf traditionelle Dörfer, während sich dazwischen Gebirgsstraßen, Küstenregionen, Wälder und weitläufige Landstraßen erstrecken. Besonders beeindruckend ist die Vielfalt der Umgebungen. Kaum hat man sich an die Hochhäuser einer Millionenstadt gewöhnt, rast man wenige Minuten später durch abgelegene Bergregionen oder entlang malerischer Küstenabschnitte. Dadurch entsteht ein bemerkenswert abwechslungsreiches Fahrerlebnis, das ständig neue Eindrücke liefert.Im Mittelpunkt stehen dabei erneut die Fahrzeuge. Mehr als 550 lizenzierte Autos bilden das Herzstück des Spiels. Vom klassischen Sportwagen über moderne Hypercars bis hin zu japanischen Tuning-Legenden ist nahezu jede Kategorie vertreten. Gerade Fans japanischer Automobilgeschichte kommen auf ihre Kosten. Zahlreiche Modelle, die in früheren Teilen teilweise fehlten oder nur eingeschränkt vertreten waren, feiern hier ihren großen Auftritt. Die Fahrzeugauswahl gehört damit einmal mehr zu den größten Stärken der Reihe.Spielerisch bleibt Playground Games seiner erfolgreichen Formel treu. Das Fahrverhalten bewegt sich zwischen Simulation und Arcade-Spiel. Die Autos vermitteln Geschwindigkeit und Gewicht, bleiben aber jederzeit zugänglich. Dadurch gelingt es dem Spiel, sowohl Gelegenheitsspieler als auch Rennspiel-Enthusiasten anzusprechen. Wer möchte, kann zahlreiche Fahrhilfen aktivieren, während erfahrene Fahrer sämtliche Unterstützung abschalten und ein deutlich anspruchsvolleres Erlebnis erhalten.Wie gewohnt bildet das Horizon-Festival den Rahmen für die Karriere. Überall auf der Karte warten Rennen, Herausforderungen, Stunts und Sammelaufgaben. Straßenrennen wechseln sich mit Offroad-Events, Drift-Wettbewerben und spektakulären Showcase-Veranstaltungen ab. Dabei verfolgt das Spiel weiterhin die Philosophie, den Spieler möglichst selten einzuschränken. Fast jede Aktivität steht frühzeitig offen, wodurch man die Spielwelt in eigenem Tempo erkunden kann.Gerade die japanische Kulisse verleiht dem bekannten Konzept jedoch eine neue Dynamik. Besonders nachts entfaltet die Spielwelt ihre Wirkung. Leuchtende Reklametafeln, spiegelnde Straßen und dicht befahrene Stadtautobahnen sorgen für eine Atmosphäre, die stark an die japanische Popkultur erinnert. Gleichzeitig bieten die kurvenreichen Bergstrecken ideale Voraussetzungen für Drift-Rennen und technische Fahrmanöver. Es wird schnell deutlich, weshalb sich Fans diesen Schauplatz seit Jahren gewünscht haben.Technisch gehört «Forza Horizon 6» erneut zur Spitzenklasse des Genres. Playground Games setzt die Landschaften mit beeindruckender Detailfülle in Szene. Wettereffekte, Lichtstimmungen und Jahreszeiten verändern die Spielwelt kontinuierlich und sorgen dafür, dass bekannte Strecken immer wieder anders wirken. Besonders die Darstellung der Natur überzeugt. Kirschblüten, dichte Wälder und schneebedeckte Bergregionen verleihen dem Spiel einen unverwechselbaren Charakter.Auch online bleibt die Reihe ihrem Erfolgsrezept treu. Spieler können gemeinsam die Welt erkunden, an Wettbewerben teilnehmen oder eigene Veranstaltungen erstellen. Diese soziale Komponente sorgt seit Jahren für eine hohe Langzeitmotivation und wurde weiter ausgebaut. Dadurch bleibt die Karte selbst nach vielen Spielstunden lebendig und bietet immer wieder neue Herausforderungen.Natürlich erfindet «Forza Horizon 6» das Genre nicht neu. Die grundlegende Struktur ähnelt den Vorgängern stark, und wer bereits mehrere Horizon-Titel intensiv gespielt hat, wird viele Mechaniken sofort wiedererkennen. Manche Kritiker mögen darin fehlende Innovation sehen. Gleichzeitig zeigt das Spiel aber eindrucksvoll, wie ausgereift die Formel mittlerweile ist. Playground Games verzichtet auf radikale Experimente und konzentriert sich stattdessen darauf, das bestehende Konzept zu perfektionieren.Genau darin liegt letztlich die größte Stärke des Spiels. «Forza Horizon 6» versteht, was Fans von der Reihe erwarten, und liefert davon mehr als jemals zuvor. Die Kombination aus riesiger Spielwelt, beeindruckender Fahrzeugauswahl und dem lang ersehnten Japan-Setting macht den Titel zu einem der wichtigsten Rennspiele des Jahres. Wer Freude an offenen Spielwelten, spektakulären Fahrzeugen und unkompliziertem Fahrspaß hat, findet hier ein nahezu ideales Gesamtpaket. Die Reise nach Japan erweist sich für die Reihe als Volltreffer  und dürfte für viele Spieler die bislang beste Ausgabe des Horizon-Festivals darstellen.