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von Benjamin Wagner 20. Juli 2026, 12:21 Uhr

Die farbenfrohe Open World setzt nicht auf düstere Zauberschulen, sondern auf Freundschaften, Aufbau und eine Welt voller magischer Entdeckungen.

Hexen gehören seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Figuren der Fantasy-Literatur und der Videospielwelt. Meist werden sie jedoch als einsame Magierinnen, mächtige Kämpferinnen oder geheimnisvolle Gestalten inszeniert.verfolgt einen anderen Ansatz. Das Open-World-Abenteuer stellt Gemeinschaft, Kreativität und den Aufbau einer eigenen Hexenzuflucht in den Mittelpunkt und verbindet klassische Rollenspielmechaniken mit Elementen aus Lebenssimulationen und Crafting-Spielen. Seit seiner Veröffentlichung am 10. Juni 2026 konnte sich der Titel schnell eine große Fangemeinde aufbauen und zählt bereits zu den erfolgreichsten Indie-Veröffentlichungen des Jahres.Die Geschichte beginnt mit einer jungen Hexe, die sich in einer weitläufigen, von Magie durchzogenen Welt auf die Suche nach einem neuen Zuhause macht. Schnell wird deutlich, dass diese Reise weit mehr ist als eine klassische Heldenreise. Statt ausschließlich Monster zu bekämpfen oder Quests abzuarbeiten, errichten Spieler nach und nach eine Zuflucht für andere Hexen. Aus einer kleinen Siedlung entwickelt sich Schritt für Schritt eine lebendige Gemeinschaft, in der neue Bewohner einziehen, Gebäude entstehen und Freundschaften wachsen.Genau dieser Aufbau bildet das Herzstück des Spiels. Häuser werden errichtet, Werkstätten ausgebaut und Gärten angelegt, während neue Bewohner mit ihren eigenen Fähigkeiten und Geschichten die Siedlung bereichern. Dadurch erinnert «Witchspire» stellenweise an gemütliche Lebenssimulationen wie «Stardew Valley» oder «Animal Crossing», erweitert das Konzept jedoch um Rollenspiel- und Abenteuermechaniken. Die Mischung sorgt dafür, dass ständig neue Aufgaben warten, ohne den Spieler zu überfordern.Natürlich spielt auch Magie eine zentrale Rolle. Zauber dienen nicht nur dem Kampf, sondern erleichtern den Alltag, helfen beim Sammeln von Ressourcen oder eröffnen neue Möglichkeiten bei der Erkundung der Spielwelt. Statt sich auf spektakuläre Explosionen zu konzentrieren, nutzt «Witchspire» seine Magie häufig als Werkzeug. Pflanzen wachsen schneller, Hindernisse verschwinden oder verborgene Geheimnisse werden sichtbar. Dadurch wirkt das gesamte Spiel deutlich kreativer als viele klassische Fantasy-Abenteuer.Die offene Spielwelt lädt zum Erkunden ein. Dichte Wälder, geheimnisvolle Sümpfe, verwunschene Ruinen und idyllische Dörfer wechseln sich ständig ab. Hinter nahezu jeder Wegbiegung wartet eine neue Aufgabe, eine bislang unbekannte Figur oder eine seltene Ressource. Gleichzeitig verzichtet das Spiel weitgehend auf Zeitdruck und lässt den Spielern die Freiheit, ihr eigenes Tempo zu bestimmen. Wer lieber stundenlang Kräuter sammelt oder seine Zuflucht verschönert, kann dies ebenso tun wie Spieler, die sich auf Kämpfe und Quests konzentrieren.Trotz der gemütlichen Atmosphäre fehlt es nicht an Herausforderungen. Wilde Kreaturen machen die Umgebung unsicher und verlangen den Hexen ihr gesamtes Können ab. Die Kämpfe setzen auf unterschiedliche Zauber, Ausweichmanöver und den geschickten Einsatz magischer Fähigkeiten. Zwar stehen sie nicht dauerhaft im Mittelpunkt, sorgen aber regelmäßig für Spannung und verhindern, dass das Abenteuer zu ruhig wird.Ein großer Pluspunkt ist der Koop-Modus. Gemeinsam mit Freunden lässt sich die Spielwelt erkunden, Ressourcen sammeln oder die eigene Hexensiedlung ausbauen. Gerade bei größeren Bauprojekten oder schwierigeren Kämpfen entfaltet das Spiel dadurch noch einmal eine ganz eigene Dynamik. Gleichzeitig bleibt das komplette Abenteuer auch alleine problemlos spielbar. Die Entwickler haben beide Spielweisen so gestaltet, dass sich keine davon wie ein Kompromiss anfühlt.Optisch setzt «Witchspire» auf einen farbenfrohen Fantasy-Stil, der bewusst auf düstere Klischees verzichtet. Statt finsterer Burgen dominieren leuchtende Wälder, liebevoll gestaltete Häuser und magische Landschaften voller kleiner Details. Die Welt wirkt lebendig und freundlich, ohne dabei ihre geheimnisvolle Ausstrahlung zu verlieren. Unterstützt wird dieser Eindruck von einem ruhigen Soundtrack, der hervorragend zur entspannten Grundstimmung passt.Interessant ist zudem die Bedeutung der Beziehungen zwischen den Figuren. Freundschaften entwickeln sich mit der Zeit, neue Dialoge schalten zusätzliche Geschichten frei und die Bewohner reagieren auf Entscheidungen der Spieler. Dadurch entsteht das Gefühl, tatsächlich Teil einer wachsenden Gemeinschaft zu sein. Dieser soziale Aspekt verleiht «Witchspire» deutlich mehr Persönlichkeit als vielen vergleichbaren Open-World-Spielen.Natürlich bleibt das Spiel nicht völlig frei von bekannten Genre-Elementen. Crafting, Sammelaufgaben und wiederkehrende Ressourcenrunden gehören zum Alltag und können sich in längeren Spielphasen wiederholen. Wer mit solchen Mechaniken grundsätzlich wenig anfangen kann, dürfte auch hier nicht vollständig überzeugt werden. Für Fans entspannter Aufbau- und Rollenspiele gehören diese Systeme jedoch längst zum gewohnten Spielfluss.«Witchspire» zeigt eindrucksvoll, dass Fantasy-Abenteuer nicht zwangsläufig von Weltuntergängen oder epischen Kriegen handeln müssen. Stattdessen setzt das Spiel auf Gemeinschaft, Kreativität und die Freude am Entdecken. Die Mischung aus Open World, Rollenspiel, Lebenssimulation und Koop-Abenteuer funktioniert überraschend harmonisch und verleiht dem Titel eine eigene Identität. Wer sich nach einer magischen Welt sehnt, in der Freundschaften ebenso wichtig sind wie Zaubersprüche, findet hier eines der charmantesten Fantasy-Spiele des Jahres.