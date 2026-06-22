Pixelpunkt

von Benjamin Wagner 22. Juni 2026, 12:50 Uhr

In dieser ungewöhnlichen Städtebausimulation übernehmen nicht Menschen, sondern hochentwickelte Biber die Kontrolle über eine zerstörte Erde.

Postapokalyptische Spiele verbinden viele Spieler mit Zombies, Gewalt oder dem Überlebenskampf in einer feindlichen Welt. «Timberborn» verfolgt einen völlig anderen Ansatz. Hier ist die Menschheit bereits Geschichte, doch statt trostloser Ruinen und bewaffneter Überlebender bevölkern Biber die Erde. Was zunächst wie eine skurrile Idee klingt, entwickelt sich schnell zu einer der interessantesten Städtebausimulationen der vergangenen Jahre. Seit dem offiziellen Release am 12. März 2026 erfreut sich das Spiel weiterhin großer Beliebtheit und wird von der Community mit äußerst positiven Bewertungen bedacht.Die Grundidee ist ebenso einfach wie originell. Nach dem Verschwinden der Menschen haben sich Biber zur dominierenden Spezies entwickelt und errichten ihre eigenen Zivilisationen. Spieler übernehmen die Führung einer dieser Gesellschaften und müssen dafür sorgen, dass ihre pelzigen Bewohner in einer von Dürren, Wassermangel und Umweltproblemen geprägten Welt überleben können. Dabei wird schnell deutlich, dass «Timberborn» weit mehr ist als eine humorvolle Städtebausimulation mit niedlichen Tieren.Im Mittelpunkt steht die Ressource Wasser. Während viele Aufbauspiele Wasser lediglich als dekoratives Element behandeln, bildet es hier das zentrale Fundament der gesamten Wirtschaft. Flüsse versorgen Felder und Siedlungen, können aber während langer Trockenperioden versiegen. Dadurch entsteht ein permanenter Wettlauf gegen die Natur. Staudämme, Kanäle und Wasserspeicher werden zu überlebenswichtigen Bauwerken, die darüber entscheiden, ob eine Kolonie floriert oder langsam zugrunde geht.Besonders beeindruckend ist dabei die Wasserphysik des Spiels. Strömungen verändern sich dynamisch, Reservoirs müssen sinnvoll angelegt werden und jede bauliche Veränderung wirkt sich auf das gesamte Ökosystem aus. Wer einen Fluss staut, schafft möglicherweise wertvolle Wasserreserven, riskiert aber gleichzeitig Probleme an anderer Stelle. Diese Mechanik verleiht «Timberborn» eine strategische Tiefe, die weit über das hinausgeht, was viele andere Städtebauspiele bieten.Hinzu kommt die vertikale Bauweise, die zu den auffälligsten Besonderheiten des Spiels zählt. Während klassische Aufbau-Simulationen meist auf einer Ebene stattfinden, denken Biber in die Höhe. Gebäude können übereinandergestapelt, Plattformen errichtet und ganze Stadtlandschaften in mehreren Ebenen geschaffen werden. Dadurch entstehen oft beeindruckende Konstruktionen, die eher an futuristische Baumhäuser als an gewöhnliche Städte erinnern. Gerade kreative Spieler finden hier nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, ihre Siedlungen individuell zu gestalten.Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das Terraforming. Mit zunehmendem Fortschritt können Landschaften verändert und den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Kanäle werden gegraben, Hügel abgetragen und neue Wasserwege geschaffen. Dadurch entwickelt sich die Spielwelt kontinuierlich weiter und vermittelt das Gefühl, tatsächlich Einfluss auf die Umgebung zu nehmen. Die Natur wird dabei nicht nur genutzt, sondern aktiv umgestaltet.Trotz seines niedlichen Erscheinungsbildes bleibt «Timberborn» eine anspruchsvolle Wirtschaftssimulation. Nahrung, Holz, Wasser und Arbeitskräfte müssen sorgfältig verwaltet werden. Die verschiedenen Produktionsketten greifen ineinander, und eine schlechte Planung kann weitreichende Folgen haben. Besonders während längerer Dürrephasen zeigt das Spiel seine fordernde Seite. Selbst gut entwickelte Kolonien geraten dann unter Druck, wenn Vorräte zur Neige gehen und wichtige Ressourcen knapp werden.Interessant ist auch die Welt, die das Spiel zeichnet. Obwohl Menschen längst verschwunden sind, begegnet man ihren Hinterlassenschaften immer wieder. Verlassene Ruinen und Relikte erinnern daran, dass die Erde einst anders aussah. Das Spiel erzählt diese Geschichte jedoch nicht durch lange Dialoge oder Zwischensequenzen, sondern durch seine Umgebung. Dadurch entsteht eine stille, fast melancholische Atmosphäre, die überraschend gut mit dem sonst eher freundlichen Ton harmoniert.Optisch setzt «Timberborn» auf einen stilisierten Look, der perfekt zum Thema passt. Die Biber wirken sympathisch, ohne zu verspielt zu erscheinen, während die Landschaften genügend Details bieten, um langfristig interessant zu bleiben. Besonders faszinierend ist es, die eigene Siedlung beim Wachsen zu beobachten. Aus wenigen Hütten entsteht nach und nach eine komplexe Stadt mit ausgeklügelter Infrastruktur und gewaltigen Wasserbauprojekten.Die ungewöhnliche Grundidee erinnert stellenweise an Genre-Klassiker wie «Banished» oder «Anno», geht jedoch durch den Fokus auf Wasserwirtschaft und Terraforming eigene Wege. Genau diese Eigenständigkeit macht einen großen Teil des Reizes aus. Statt bekannte Mechaniken lediglich zu kopieren, entwickelt «Timberborn» seine eigene Identität und schafft es, selbst erfahrene Fans von Städtebauspielen mit neuen Herausforderungen zu konfrontieren.Natürlich richtet sich das Spiel vor allem an Spieler, die Freude an langfristiger Planung haben. Wer schnelle Erfolgserlebnisse oder actionreiche Unterhaltung sucht, wird mit dem gemächlichen Tempo möglicherweise weniger anfangen können. Gerade die komplexe Wasserwirtschaft verlangt Geduld und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Doch genau darin liegt letztlich die Stärke des Spiels.