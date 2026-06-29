Pixelpunkt

von Benjamin Wagner 29. Juni 2026, 12:07 Uhr

Die unabhängige Lebenssimulation will dem Genre neue Impulse geben und setzt dabei auf Kreativität, Individualität und überraschend viele Freiheiten.

Kaum ein Genre wird seit Jahrzehnten so stark von einer einzigen Marke dominiert wie die Lebenssimulation. Seit dem Jahr 2000 steht «Die Sims» praktisch konkurrenzlos an der Spitze und hat Millionen Spieler dazu gebracht, virtuelle Häuser zu bauen, Familien zu gründen und Geschichten zu erleben. Zahlreiche Herausforderer sind gekommen und wieder verschwunden. Mittritt nun ein Projekt an, das seit Jahren mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird und für viele Fans als die bislang größte Alternative zu Maxis' Erfolgsreihe gilt.Die Ausgangslage wirkt vertraut. Spieler erschaffen eigene Figuren, gestalten Häuser, entwickeln Beziehungen und begleiten ihre Charaktere durch den Alltag. Doch bereits nach kurzer Zeit wird deutlich, dass «Paralives» nicht einfach eine Kopie bestehender Konzepte sein möchte. Stattdessen versucht das Spiel, viele Wünsche der Community aufzugreifen, die sich über Jahre angesammelt haben. Das betrifft sowohl den Hausbau als auch die Gestaltung der Figuren und die Art, wie Geschichten entstehen.Besonders auffällig ist der Baumodus, der von Beginn an zu den größten Verkaufsargumenten des Spiels gehört. Wände lassen sich flexibel ziehen und anpassen, Räume können individuell geformt werden und viele Objekte bieten deutlich mehr Freiheiten als in vergleichbaren Genrevertretern. Fenster und Möbel lassen sich präzise platzieren, Größen können verändert werden und zahlreiche Werkzeuge ermöglichen kreative Lösungen. Dadurch entsteht ein System, das weniger auf vorgegebene Raster setzt und stattdessen zum Experimentieren einlädt.Gerade für Spieler, die ihre Zeit lieber mit Architektur als mit Alltagsgeschichten verbringen, entwickelt sich dieser Bereich schnell zum eigentlichen Herzstück des Spiels. Die Möglichkeiten erinnern stellenweise eher an moderne Design-Programme als an klassische Lebenssimulationen. Trotzdem bleibt die Bedienung erstaunlich zugänglich und verliert sich nicht in unnötiger Komplexität.Doch Häuser allein reichen für eine Lebenssimulation natürlich nicht aus. Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Parafolks, die virtuellen Bewohner der Spielwelt. Sie verfügen über eigene Persönlichkeiten, Wünsche, Beziehungen und Charakterzüge. Freundschaften entstehen, Partnerschaften entwickeln sich und Konflikte können den Alltag nachhaltig beeinflussen. Genau wie im echten Leben läuft dabei nicht immer alles nach Plan. Geschichten entstehen oft spontan aus den Entscheidungen der Figuren und entwickeln dadurch eine Dynamik, die den Reiz des Genres seit jeher ausmacht.Interessant ist dabei der Fokus auf Individualität. «Paralives» versucht, den Spielern möglichst viele Werkzeuge an die Hand zu geben, um einzigartige Charaktere zu erschaffen. Statt starrer Vorgaben stehen Flexibilität und kreative Freiheit im Vordergrund. Dieser Ansatz zieht sich durch nahezu alle Bereiche des Spiels und wird schnell zu dessen zentraler Philosophie.Ein weiterer Unterschied zu vielen etablierten Vertretern des Genres liegt in der Entwicklungsgeschichte. Hinter «Paralives» steht kein milliardenschwerer Großkonzern, sondern ein vergleichsweise kleines Team, das das Projekt über Jahre hinweg gemeinsam mit seiner Community aufgebaut hat. Viele Funktionen wurden öffentlich diskutiert, Vorschläge der Fans flossen direkt in die Entwicklung ein. Dadurch entstand eine ungewöhnlich enge Verbindung zwischen Entwicklern und Spielerschaft, die maßgeblich zum anhaltenden Interesse am Projekt beigetragen hat.Optisch setzt «Paralives» auf einen stilisierten Look, der bewusst auf Fotorealismus verzichtet. Die farbenfrohe Gestaltung verleiht dem Spiel einen eigenen Charakter und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Figuren sympathisch wirken. Statt maximaler technischer Detailtreue steht die Lesbarkeit der Spielwelt im Vordergrund. Dieser Stil dürfte nicht jeden Geschmack treffen, passt aber hervorragend zum entspannten Grundton der Simulation.Natürlich wird sich «Paralives» immer wieder den Vergleichen mit «Die Sims» stellen müssen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits profitiert das Spiel von der enormen Aufmerksamkeit, die jede potenzielle Alternative zur Genre-Spitze erhält. Andererseits sind die Erwartungen entsprechend hoch. Viele Fans verbinden mit dem Titel die Hoffnung auf frischen Wind in einem Genre, das sich in den vergangenen Jahren stellenweise festgefahren anfühlte.Gerade deshalb ist es bemerkenswert, dass «Paralives» nicht versucht, den Marktführer an jeder Stelle zu kopieren. Stattdessen konzentriert sich das Spiel auf seine eigenen Stärken. Kreativität, Freiheit und Individualisierung stehen im Vordergrund, während starre Grenzen möglichst vermieden werden. Das verleiht dem Projekt eine eigene Identität und verhindert, dass es lediglich als Nachahmer wahrgenommen wird.Natürlich bleibt abzuwarten, wie sich das Spiel langfristig entwickelt und welche Inhalte in Zukunft noch hinzukommen. Lebenssimulationen leben traditionell von Erweiterungen, neuen Funktionen und einer aktiven Community. Die Grundlage stimmt jedoch bereits jetzt. Das Konzept wirkt durchdacht, die kreativen Möglichkeiten überzeugen und die Entwickler zeigen ein gutes Gespür dafür, was viele Genre-Fans seit Jahren vermissen.«Paralives» ist deshalb weit mehr als nur der nächste «Sims»-Klon. Das Spiel versteht sich als eigenständige Interpretation der Lebenssimulation und bringt genügend eigene Ideen mit, um dauerhaft interessant zu bleiben. Für Fans des Genres könnte hier tatsächlich der erste ernsthafte Herausforderer seit vielen Jahren entstanden sein  und allein das macht «Paralives» bereits zu einem der spannendsten Projekte seiner Art.