Auch dank der mentalen Befreiung von Paris zählt Zverev zum engsten Favoritenkreis

Interview

Carlos Alcaraz fehlt verletzt, Jannik Sinner reist als Titelverteidiger an und Alexander Zverev geht nach seinem ersten Grand-Slam-Sieg mit neuem Selbstvertrauen ins Turnier: Wimbledon 2026 verspricht Spannung auf und neben dem Centre Court. Prime-Video-Moderator Jonas Friedrich ordnet die sportliche Lage ein und erklärt, warum das traditionsreichste Tennisturnier der Welt auch im Streaming-Zeitalter nichts von seiner Faszination verloren hat.

Natürlich auf unsere Prime Video Crew. Auf ein großartiges Miteinander mit den Menschen vor wie hinter der Kamera. Und natürlich auf Tennis in an English Garden.Ist das nicht eine etwas überholte Diskussion? Meine bedingt tech-affine Mutter wird bald 70 und navigiert sicher durch diverse Streams. Drum sehe ich nur Vorteile: wir können viel mehr zeigen, in großer Vielfalt und das auch noch zeitsouverän.Auf die Gefahr hin, befangen zu sein: ich finde, dass wir bei Prime Video schon seit Jahren eine klare Handschrift haben. Ein Topteam vor der Kamera wie an den Mikros. Eine eigene Bildsprache und eine große Freude am Miteinander.Für den Moment bin ich wunschlos glücklich. Ein ferner Traum wäre eine immersive Centre-Court-Experience ala Sphere in Las Vegas. Möglich für Sportsbars oder sogar fürs Wohnzimmer.Die vielen liebenswerten Schrulligkeit des Turniers. Und ich mag die basisdemokratische Zugänglichkeit: Wimbledon ist ein Upper-Class-Event, bei dem man sich aber auch in eine Schlange stellen kann, um für überschaubares Geld ein Ticket zu bekommen.Natürlich fehlt mit ihm einer der größten Spieler unserer Zeit. Zugleich: es erhöht die Chance auf einen neuen Wimbledon-Champ. Und bei Alcaraz ist mal eines sicher: er hat noch viele, viele Wimbledon-Siege vor sich.Das kann außer ihm niemand verlässlich sagen. In welchem körperlichen Zustand wird er sein? Frisch, erholt, 100% schmerzfrei? Sollte das so sein, wäre er der Topfavorit.Letztes Jahr habe ich ihn ein wenig freudlos und ohne Spielwitz wahrgenommen. Das hat sich 2026 schwer verändert. Auch dank der mentalen Befreiung von Paris zählt er zum engsten Favoritenkreis. Er kann jeden schlagen, auch auf Rasen.Zu hundert Prozent ja. Er muss niemandem mehr etwas beweisen.So leid es mir tut, man kann es von niemandem erwarten. Nur hoffen. Beispielsweise auf Laura Siegemund und einen erneut fantastischen Run in die zweite Woche.Unser Prime-Experte Michael Stich würde jetzt einwenden: früher wars extremer. Aber auch heute ist Rasentennis durch den flachen Absprung etwas ganz Eigenes. Zudem nur für einen kurzen Zeitraum der Saison.Für die Spielerinnen und Spieler ist das ein Teilerfolg. Aber immer noch weit weg von der Kernforderung einer echten Umsatzbeteiligung. Kurzum: der Konflikt ist noch lange nicht befriedet.Exakt, wir sind mittendrin. Die große Frage lautet: kann jemand die Lücke zu Alcaraz & Sinner schließen? Am ehesten Alexander Zverev, perspektivisch Joao Fonseca oder Ben Shelton.Als halbwegs erfahrener Wimbledon-Begleiter muss man feststellen: eine Siegerin ist nicht zu prognostizieren. Und im Zweifel kommt sie aus Tschechien.