Pixelpunkt

von Benjamin Wagner 13. Juli 2026, 12:17 Uhr

Die ungewöhnliche Indie-Simulation verbindet schwarzen Humor mit moralischen Entscheidungen und zeigt den Bewerbungsprozess aus einer völlig anderen Perspektive.

Wer schon einmal eine Bewerbung geschrieben hat, kennt die Standardformulierung: Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Leider müssen wir Ihnen mitteilen . Genau dieser Satz bildet den Ausgangspunkt von, einem ungewöhnlichen Indie-Spiel, das den oft anonymen Bewerbungsprozess zum eigentlichen Spielprinzip macht. Statt selbst einen Traumjob zu suchen, übernimmt man hier die Rolle eines Mitarbeiters in der Personalabteilung  allerdings nicht als Entscheidungsträger, sondern als kleines Rädchen in einem immer absurder werdenden Unternehmensapparat.Die Geschichte beginnt denkbar frustrierend. Nach insgesamt 15 erfolglosen Bewerbungsgesprächen erhält die eigene Spielfigur nicht etwa den erhofften Job, sondern wird zum Junior Interviewer degradiert. Von nun an besteht der Arbeitsalltag darin, Bewerbungsunterlagen zu prüfen, Unternehmensrichtlinien anzuwenden und Kandidaten auszusortieren. Wer geeignet erscheint, kommt eine Runde weiter. Alle anderen erhalten das berühmte Dankesschreiben, das dem Spiel seinen Titel gibt.Schon nach kurzer Zeit wird deutlich, dass «Thank You For Your Application» weit mehr sein möchte als eine einfache Bürosimulation. Hinter der zunächst humorvollen Prämisse verbirgt sich eine satirische Auseinandersetzung mit modernen Bewerbungsprozessen, Bürokratie und den teilweise absurden Anforderungen vieler Unternehmen. Lebensläufe werden nach immer neuen Kriterien bewertet, Vorgaben ändern sich kurzfristig und nicht jede Entscheidung wirkt nachvollziehbar. Spieler geraten dadurch regelmäßig in Situationen, in denen sie zwischen Menschlichkeit und Unternehmensinteressen abwägen müssen.Spielerisch erinnert der Titel stellenweise an Genrevertreter wie «Papers, Please». Auch hier besteht der Alltag zunächst aus dem Prüfen von Dokumenten und dem Einhalten immer komplexerer Regeln. Doch während es dort um Grenzkontrollen ging, dreht sich hier alles um Personalentscheidungen. Lebensläufe werden analysiert, Qualifikationen überprüft und Vorgaben miteinander abgeglichen. Mit jeder Spielstunde steigen jedoch die Anforderungen. Neue Unternehmensrichtlinien, zusätzliche Formulare und immer speziellere Auswahlkriterien sorgen dafür, dass Routine kaum aufkommt.Gerade dieser schrittweise steigende Schwierigkeitsgrad funktioniert hervorragend. Anfangs wirken die Entscheidungen noch eindeutig, doch später verschwimmen die Grenzen zunehmend. Ist ein Bewerber wirklich ungeeignet oder erfüllt er lediglich eine fragwürdige interne Vorgabe nicht? Sollte man strikte Unternehmensregeln befolgen oder eigene moralische Maßstäbe anlegen? Das Spiel gibt darauf bewusst keine einfachen Antworten und macht genau diese Unsicherheit zu einem wichtigen Bestandteil des Spielerlebnisses.Besonders gelungen ist dabei der Humor. Trotz seines ernsten Themas nimmt sich «Thank You For Your Application» nie zu wichtig. Viele Situationen sind bewusst überzeichnet und spielen mit Klischees aus der modernen Arbeitswelt. Übermotivierte Personalabteilungen, ständig wechselnde Unternehmensphilosophien und kaum nachvollziehbare Bewerbungsanforderungen werden mit feiner Ironie kommentiert. Gerade Menschen, die selbst schon Bewerbungsprozesse erlebt haben, dürften viele Anspielungen sofort wiedererkennen.Optisch präsentiert sich das Spiel bewusst schlicht. Die minimalistische Darstellung lenkt den Fokus vollständig auf die Dokumente und Entscheidungen. Gleichzeitig unterstützt dieser Stil die nüchterne Atmosphäre eines Büroalltags, in dem Lebensläufe häufig nur noch Akten auf einem Schreibtisch sind. Hinter jeder Bewerbung verbirgt sich jedoch eine Geschichte, und genau dieses Spannungsfeld zwischen Mensch und Bürokratie arbeitet das Spiel immer wieder heraus.Interessant ist auch die Erzählweise. Viele Informationen werden nicht direkt ausgesprochen, sondern ergeben sich aus den Bewerbungen, internen Memos oder den Reaktionen der Vorgesetzten. Dadurch entsteht nach und nach das Bild eines Unternehmens, dessen Arbeitsweise zunehmend fragwürdig erscheint. Spieler beginnen automatisch, ihre eigene Rolle innerhalb dieses Systems zu hinterfragen.Natürlich lebt «Thank You For Your Application» in erster Linie von seiner Grundidee. Wer mit dokumentenbasierten Spielen oder langsamerem Spieltempo wenig anfangen kann, dürfte sich trotz der originellen Prämisse schwertun. Auch wiederholen sich bestimmte Arbeitsabläufe naturgemäß, was jedoch bewusst Teil der Inszenierung ist. Schließlich möchte das Spiel gerade die Monotonie und Routine moderner Büroarbeit erfahrbar machen.Bemerkenswert ist, wie aktuell das Thema wirkt. Fachkräftemangel, automatisierte Bewerbungsverfahren, standardisierte Absageschreiben und immer komplexere Auswahlprozesse beschäftigen Unternehmen und Bewerber gleichermaßen. «Thank You For Your Application» greift diese Entwicklungen auf, überzeichnet sie humorvoll und regt gleichzeitig zum Nachdenken an, ohne dabei jemals belehrend zu wirken.Mit «Thank You For Your Application» ist dem IceLemonTea Studio eine ebenso originelle wie intelligente Simulation gelungen. Hinter dem kuriosen Titel verbirgt sich keine klassische Bürosatire, sondern ein Spiel über Verantwortung, Moral und die Frage, wie viel Menschlichkeit in standardisierten Auswahlverfahren eigentlich noch Platz hat. Wer ungewöhnliche Indie-Spiele mit schwarzem Humor und gesellschaftlichem Unterton schätzt, findet hier einen der kreativsten Genrevertreter des Jahres.