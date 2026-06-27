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ZDF startet neuseeländische Cop-Comedy

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Mit «Back Up  Auf Streife mit der Ex» zeigt ZDF ab Anfang August eine ungewöhnliche Krimiserie aus Neuseeland, in der zwei ehemalige Partnerinnen widerwillig gemeinsam auf Verbrecherjagd gehen.

ZDF setzt am Sonntag, 2. August, um 22.15 Uhr auf internationale Serienunterhaltung und zeigt die Free-TV-Premiere von «Back Up  Auf Streife mit der »x». Die sechsteilige Produktion aus Neuseeland verbindet Krimi, Comedy und Beziehungsdrama und erzählt von zwei Polizistinnen, die nicht nur beruflich, sondern auch privat eine gemeinsame Vergangenheit haben. Die Serie wird sonntags in Doppelfolgen ausgestrahlt und ist bereits ab dem 31. Juli im Streaming verfügbar.

Zum Auftakt sorgt ein skurriler Banküberfall für Aufregung in der Kleinstadt Waitote. Ein mit einer Hai-Maske verkleideter Mann stürmt bewaffnet mit einer Machete die örtliche Bank und fordert die Herausgabe des Geldes aus dem Tresor. Streifenpolizistin Deb Brighton glaubt schnell zu wissen, wer sich hinter der Verkleidung verbirgt, und versucht, die Situation auf ihre eigene Weise zu lösen. Noch bevor ein Spezialeinsatzkommando eingreifen kann, schleicht sie sich in das Gebäude, um dem jungen Täter ins Gewissen zu reden. Zwischen Geiseln, Provinzchaos und einem überforderten Möchtegern-Gangster entwickelt sich eine ebenso gefährliche wie absurde Lage.

Die eigentliche Überraschung wartet allerdings nach dem Ende des Einsatzes. Zur Unterstützung der örtlichen Polizei wird die neue Ermittlerin Mihi Renata nach Waitote versetzt. Für Deb ist das ein Schock, denn bei Mihi handelt es sich um ihre ehemalige Lebensgefährtin, zu der sie seit acht Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Während die Polizeichefin nichts von der gemeinsamen Vergangenheit weiß, müssen die beiden Frauen fortan Seite an Seite arbeiten. Besonders schmerzhaft für Deb: Mihi hat inzwischen geheiratet  und zwar einen Mann.

Trotz aller persönlichen Spannungen zeigt sich schnell, dass Deb und Mihi als Ermittlerinnen hervorragend harmonieren. Die beiden ergänzen sich bei ihren Fällen und beweisen, dass ihre gemeinsame Geschichte nicht nur Ballast, sondern auch eine Stärke sein kann. Die Serie verbindet klassische Kriminalfälle mit humorvollen Dialogen und emotionalen Momenten und nutzt die Kulisse der neuseeländischen Provinz für eine eigenwillige Mischung aus Cop-Format und Beziehungskomödie.

In den Hauptrollen sind Morgana O'Reilly als Deb Brighton und Roimata Fox als Mihi Renata zu sehen. Zum weiteren Ensemble gehören unter anderem Nicola Kawana, Josh Thomson, Kura Forrester und Geoffrey Dolan. Verantwortlich für die Serie zeichnen die Autorinnen Donna Malane und Paula Boock sowie Regisseur Max Currie. Entstanden ist «Back Up  Auf Streife mit der Ex» als Gemeinschaftsproduktion von Lippy Pictures, MadeFor Film Produktion, ZDF Studios, dem ZDF und Sky New Zealand.

Kurz-URL: qmde.de/173012
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