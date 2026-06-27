US-Fernsehen

HBO blickt hinter die Kulissen von Burning Man

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Die vierteilige Dokumentationsreihe «The Man Will Burn» erzählt ab Juli die Geschichte des berühmten Wüstenfestivals und seiner Herausforderungen.

HBO hat den Starttermin für die neue Dokumentationsserie «The Man Will Burn» bekannt gegeben. Die vierteilige Produktion wird ab dem 9. Juli jeweils donnerstags um 21.00 Uhr US-Ostküstenzeit ausgestrahlt und parallel beim Streamingdienst HBO Max veröffentlicht. Regie führten die Oscar-nominierte Filmemacherin Jehane Noujaim («The Vow») sowie Vikram Gandhi («Kūmāré»).

Die Dokumentation zeichnet die Entwicklung des Burning-Man-Festivals nach, das 1986 als Gegenkulturbewegung in San Francisco begann und sich zu einem weltweit bekannten Ereignis entwickelte. Jahr für Jahr reisen rund 80.000 Teilnehmer in die Wüste Nevadas, um dort eine temporäre Stadt mit Kunstinstallationen, Musik und gemeinschaftlichen Projekten zu errichten. Die Serie begleitet die Organisatoren über mehrere Jahre hinweg und beleuchtet die Herausforderungen, denen sich die Bewegung in einer Zeit großer Veränderungen stellen muss.

Dank exklusivem Zugang zur Führung des Burning Man Project sowie umfangreichem Archivmaterial gewährt «The Man Will Burn» einen Blick hinter die Kulissen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Auswirkungen der Corona-Pandemie, ein inoffizielles Ersatzfestival während der Ausfälle, extreme Wetterbedingungen sowie Diskussionen über den zunehmenden Einfluss von Social-Media-Persönlichkeiten und finanzstarken Technologieunternehmern auf die Veranstaltung.

Die erste Episode mit dem Titel The Great Unknown beschäftigt sich mit dem Aufstieg von Burning Man von einer kleinen Bewegung zu einem millionenschweren Großereignis. In den weiteren Folgen stehen die pandemiebedingten Absagen, die Rückkehr des Festivals und schließlich das von heftigen Regenfällen geprägte Jahr 2023 im Mittelpunkt. Zu den Interviewpartnern zählen Burning-Man-CEO Marian Goodell, mehrere Mitgründer der Bewegung sowie zahlreiche Künstler, Organisatoren und langjährige Teilnehmer. Zu den ausführenden Produzenten gehören neben Noujaim und Gandhi unter anderem David Fialkow, Nushin Sabet und Farhad Mohit. HBO Documentary Films realisierte die Serie gemeinsam mit den Produktionsfirmen Double Agent, Noujaim Films und The Othrs.


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