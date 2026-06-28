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Netflix startet dänischen Thriller «The Secret Woman» Ende August

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Der neue skandinavische Thriller erzählt die Geschichte einer Frau, deren gesamte Identität plötzlich infrage gestellt wird.

Netflix hat den Starttermin für die neue dänische Thrillerserie «The Secret Woman» bekannt gegeben. Die Produktion des Teams hinter dem Film «Loving Adults» wird ab dem 28. August weltweit beim Streamingdienst verfügbar sein. Die Hauptrollen übernehmen Natalie Madueño, Claes Bang, Pål Sverre Hagen, Stina Ekblad, Ingrid Bolsø Berdal und Lars Simonsen. Regie führte Barbara Topsøe-Rothenborg, das Drehbuch stammt von Anders August und Barbara Topsøe-Rothenborg. Produziert wurde die Serie von SF Studios Dänemark.

Im Mittelpunkt steht Louise Andersen, die gemeinsam mit ihrem Partner Joachim ein ruhiges Leben auf der norwegischen Insel Hidra führt und dort ein kleines Café betreibt. Ihr Alltag gerät jedoch aus den Fugen, als ein Fremder behauptet, sie sei in Wirklichkeit Helene Söderberg  eine Dänin, die bereits vor drei Jahren spurlos verschwunden sei. Auf der Suche nach Antworten muss Louise nicht nur ihre bisherige Existenz hinterfragen, sondern entdeckt auch, dass sie offenbar verheiratet ist und einen Sohn hat.

Während sie ihrer Vergangenheit nachgeht, verlässt sie ihr bisheriges Leben und versucht herauszufinden, was in der Nacht ihres Verschwindens tatsächlich geschehen ist. Laut Netflix stößt sie dabei auf Geheimnisse, die ihr Weltbild grundlegend erschüttern. Die Serie basiert auf dem Roman «The Secret Woman» von Anna Ekberg.

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