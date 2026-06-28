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Netflix bestellt finale Staffel von «Roosters»

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Die niederländische Comedyserie kehrt 2027 mit einer dritten und zugleich letzten Staffel zurück.

Bei Netflix haben die Dreharbeiten zur dritten Staffel von «Roosters» begonnen. Gleichzeitig bestätigte der Streamingdienst, dass die neue Runde auch das Serienfinale bilden wird. Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln soll die Geschichte der vier Freunde Mike, Danny, Ivo und Greg damit ihren Abschluss finden.

Die Comedyserie entwickelte sich insbesondere in den Niederlanden zu einem Erfolg. Laut Netflix belegte die erste Staffel mehrere Wochen lang Platz eins der hauseigenen Top-10-Charts. Auch die zweite Staffel hielt sich mehr als fünf Wochen in den meistgesehenen Serien des Landes. In den neuen Folgen stehen erneut die Herausforderungen des modernen Lebens und die Beziehungen der Hauptfiguren im Mittelpunkt.

Inhaltlich erleben die vier Freunde diesmal eine veränderte Dynamik. Während Mike, Danny, Ivo und Greg nach Liebe und Nähe suchen, geben nun die Frauen den Ton an. Netflix beschreibt die neue Staffel als eine Umkehr der bisherigen Rollenverteilung innerhalb der Beziehungen.

Neben den bekannten Darstellern Jeroen Spitzenberger, Waldemar Torenstra, André Dongelmans und Benja Bruijning stoßen mehrere neue Gesichter zum Ensemble. Zu den Neuzugängen zählen unter anderem Anna Drijver, Jade Olieberg, Nazmiye Oral, Peggy Vrijens, Ricky Koole, Lykele Muus und Aimé Claeys. Die Regie übernehmen Anna van Keimpema, Philip Besamusca und Elzelien Peters. Die Veröffentlichung der finalen Staffel ist für das Jahr 2027 vorgesehen.



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