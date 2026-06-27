International

Tinder und TikTok starten gemeinsame Dating-Realityshow

von

Mit «Double Date Island» bringen Tinder und TikTok in Europa erstmals gemeinsam ein Reality-Datingformat auf den Markt.

Die Dating-App Tinder und TikTok haben eine strategische Partnerschaft für die neue Realityshow «Double Date Island» angekündigt. Die erste vollständige Staffel des Formats soll noch in diesem Sommer exklusiv auf TikTok veröffentlicht werden. Nach Angaben der Unternehmen handelt es sich um die erste Zusammenarbeit dieser Größenordnung zwischen Tinder und einer Social-Media-Plattform in Europa.

«Double Date Island» basiert auf der Tinder-Funktion Double Date, bei der sich zwei Freunde gemeinsam mit anderen Zweierteams vernetzen können. Für die Sendung werden Freundespaare aus den USA, Brasilien, Australien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland nach Portugal eingeladen. Dort gehen sie auf gemeinsame Dates, lernen andere Teilnehmer kennen und erleben verschiedene Herausforderungen und Aktivitäten. Die Produktion richtet sich ausschließlich an volljährige Nutzer und wird auf TikTok nur für Personen ab 18 Jahren verfügbar sein.

Produziert wird die Realityshow von Cowshed Studios. Entwickelt wurde das Format gemeinsam mit Studio 55, während Zoo 55 den internationalen Vertrieb übernimmt. Hinter Studio 55 und Zoo 55 steht die Produktionsgruppe ITV Studios. Zusätzlich sollen ausgewählte Influencer und Content Creator als Gastgeber der Sendung auftreten.

Mit der Kooperation wollen beide Unternehmen neue Wege gehen, um junge Erwachsene zu erreichen. Während TikTok seine Position als Plattform für große Entertainment-Formate stärken möchte, sieht Tinder in dem Projekt einen weiteren Schritt, um Dating stärker als gemeinschaftliches und soziales Erlebnis zu präsentieren. Nach Angaben der Partner soll «Double Date Island» nicht nur eine Realityshow sein, sondern auch als kultureller Treffpunkt und Gesprächsanlass für die TikTok-Community dienen.

Mehr zum Thema... Double Date Island
Kurz-URL: qmde.de/172989
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelSchweinsteiger, die ARD und der Vorwurf des Rassismusnächster ArtikelDas Erste setzt auf Frauen-Radsport und Europameisterschaften
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Nicola Coughlan übernimmt Hauptrolle in «I Am Helen»

Channel 4 hat erste Informationen aus dem neuen Teil der preisgekrönten Anthologieserie «I Am» veröffentlicht.

Rundschau: Gemischter Start für Larry Davids neue Comedy

Larry David kehrt mit einer historischen Sketch-Comedy zurück. Während einzelne Ideen überzeugen, sehen Kritiker in vielen Szenen verschenktes Potenzial.

Academy lädt 529 Filmschaffende ein

Veronica Ferres und weitere deutschsprachige Künstler dürfen künftig über die Oscar-Gewinner abstimmen.

NBC legt kompletten Fahrplan für die TV-Saison 2026/27 vor

Von «The Traitors: New Blood» über «Line of Fire» bis zu den Rückkehrern aus den «Chicago»- und «Law & Order»-Universen.

«Batman: Knightfall» wird zur Animations-Trilogie

Warner Bros. hat den ersten Trailer zu «Batman: Knightfall» veröffentlicht, einer dreiteiligen Animationsverfilmung des berühmten Comic-Ereignisses.

Geo Television blickt hinter die bestgehüteten Geheimnisse der Welt

Mit der neuen achtteiligen Dokumentationsreihe «Top Secret! Die geheimsten Orte der Welt» nimmt der Sender ab Ende Juli streng abgeschirmte Anlagen und Machtzentren rund um den Globus unter die Lupe.

SAT.1 schickt Stefano Zarrella erneut auf Fertiggerichte-Mission

Nach vier Ausgaben im vergangenen Jahr setzt SAT.1 den «Fertiggerichte-Check» fort. Zum Auftakt stehen Fastfood-Klassiker aus dem Supermarkt auf dem Prüfstand.

ProSieben zeigt «Nur noch ein kleiner Gefallen» als Free-TV-Premiere

Der Sender holt die Thriller-Komödie mit Anna Kendrick und Blake Lively erstmals ins frei empfangbare Fernsehen.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

England Nicola Coughlan übernimmt Hauptrolle in «I Am Helen» International Prime Video kündigt Djokovic-Dokumentation «Der Wolf im Winter» an International CBC/Radio-Canada wird Vollmitglied der Europäischen Rundfunkunion England Sky veröffentlicht ersten Teaser zu «Possession» International Netflix startet Dreharbeiten zur zweiten Staffel von «Dept. Q» England BBC bestellt Weihnachts-Specials zu «The Other Bennet Sister» England Disney+ sichert sich britische Rechte an Justizserie «The Great White»

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung