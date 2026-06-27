Tinder und TikTok starten gemeinsame Dating-Realityshow

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Mit «Double Date Island» bringen Tinder und TikTok in Europa erstmals gemeinsam ein Reality-Datingformat auf den Markt.

Die Dating-App Tinder und TikTok haben eine strategische Partnerschaft für die neue Realityshowangekündigt. Die erste vollständige Staffel des Formats soll noch in diesem Sommer exklusiv auf TikTok veröffentlicht werden. Nach Angaben der Unternehmen handelt es sich um die erste Zusammenarbeit dieser Größenordnung zwischen Tinder und einer Social-Media-Plattform in Europa.«Double Date Island» basiert auf der Tinder-Funktion Double Date, bei der sich zwei Freunde gemeinsam mit anderen Zweierteams vernetzen können. Für die Sendung werden Freundespaare aus den USA, Brasilien, Australien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland nach Portugal eingeladen. Dort gehen sie auf gemeinsame Dates, lernen andere Teilnehmer kennen und erleben verschiedene Herausforderungen und Aktivitäten. Die Produktion richtet sich ausschließlich an volljährige Nutzer und wird auf TikTok nur für Personen ab 18 Jahren verfügbar sein.Produziert wird die Realityshow von Cowshed Studios. Entwickelt wurde das Format gemeinsam mit Studio 55, während Zoo 55 den internationalen Vertrieb übernimmt. Hinter Studio 55 und Zoo 55 steht die Produktionsgruppe ITV Studios. Zusätzlich sollen ausgewählte Influencer und Content Creator als Gastgeber der Sendung auftreten.Mit der Kooperation wollen beide Unternehmen neue Wege gehen, um junge Erwachsene zu erreichen. Während TikTok seine Position als Plattform für große Entertainment-Formate stärken möchte, sieht Tinder in dem Projekt einen weiteren Schritt, um Dating stärker als gemeinschaftliches und soziales Erlebnis zu präsentieren. Nach Angaben der Partner soll «Double Date Island» nicht nur eine Realityshow sein, sondern auch als kultureller Treffpunkt und Gesprächsanlass für die TikTok-Community dienen.