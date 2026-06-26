«Frieren  Nach dem Ende der Reise» kehrt zurück

ProSieben Maxx baut sein Anime-Programm weiter aus und schickt «Frieren Nach dem Ende der Reise» am Freitag, den 17. Juli, zurück ins Programm. Ab 22.55 Uhr stehen gleich drei neue Episoden der zweiten Staffel als Deutschlandpremiere auf dem Plan. Zum Auftakt machen sich Frieren, Fern und Stark in Lasst uns aufbrechen auf den Weg zur Stadt Ende. Da die Reisekasse nahezu leer ist, wollen die drei zunächst in der nächsten Stadt Arbeit finden. Anschließend folgen die Episoden Der Held des Südens und Ein Ort, der ihr gefällt, in denen die Gruppe unter anderem eine Heldenstatue restauriert und ihre Reise durch die Nördlichen Länder bis in ein Vulkangebiet fortsetzt.
Die Fantasy-Serie erzählt die Geschichte der Elfenmagierin Frieren, die nach dem Sieg über den Dämonenkönig feststellen muss, dass für Menschen Jahrzehnte vergehen, während für sie selbst kaum Zeit verstreicht. Der Tod ihrer ehemaligen Weggefährten bewegt sie dazu, Menschen besser verstehen zu wollen. Gemeinsam mit ihrer Schülerin Fern und dem Krieger Stark begibt sie sich deshalb auf eine neue Reise, die Abenteuer mit nachdenklichen Momenten über Vergänglichkeit, Freundschaft und Erinnerungen verbindet.
Die erste Staffel lief im Sommer 2025 ebenfalls mit mehreren Folgen am Freitagabend bei ProSieben Maxx. Zwar schwankten die Reichweiten zwischen 20.000 und 120.000 Zuschauern deutlich, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erwies sich die Serie jedoch als zuverlässiger Performer. Meist wurden Marktanteile zwischen 1,5 und knapp drei Prozent erzielt, womit der Anime regelmäßig über dem Senderschnitt lag. Besonders die späteren Folgen eines Abends steigerten sich häufig noch einmal und erreichten in der Spitze 2,8 Prozent Marktanteil.
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