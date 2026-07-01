Der Kampf um das Gelbe Trikot entbrennt nirgendwo stärker als im Hochgebirge

Interview

Mit einem Mannschaftszeitfahren startet die Tour de France 2026 so früh spektakulär wie lange nicht mehr. SR-Sportchef Uli Fritz ordnet die wichtigsten Neuerungen ein und blickt auf die Chancen der Favoriten.

Es ist eine Rückkehr dieses Formats, das zuletzt 2019 am zweiten Tourtag auf dem Programm stand, damals in Brüssel. Aber es ist gleichzeitig eine Neuerung, denn dieses Mal hat die ASO entschieden, die Zeiten der einzelnen Fahrer zu messen. Die ASO hat das 2023 bei der Frühjahrsrundfahrt Paris-Nizza getestet. Wahrscheinlich bietet sich auch die außergewöhnliche Kulisse der Stadt Barcelona für einen solchen Wettbewerb an, bei dem sie über fast drei Stunden lang für sicher grandiose Fernsehbilder garantieren wird.Damit beginnt gleich am ersten Tag der Kampf um das Tourpodium. Sicher spielt ein starkes Team eine wichtige Rolle, aber gerade der Schlussanstieg bietet den einzelnen Fahrern die Chance, wertvolle Sekunden zu gewinnen.Die Tour ist in den vergangenen Jahren deutlich kürzer geworden, aber anspruchsvoller. Aus unserer Sicht solle also mehr Spektakel bieten, kurzweiliger als früher bei so manchen Flachetappen. Dies spricht per se immer für mehr Bergpassagen. Gleichzeitig bestimmt der Grand Départ auch ein wenig die Richtung. Von Katalonien nach Frankreich, da liegen die Pyrenäen nah. Und dann die Mittelgebirge (Zentralmassiv, Vogesen, Jura) in der dritten Woche die Alpen. Im kommenden Jahr mit dem Start auf der Insel geht es erstmal im flachen Norden Frankreichs weiter. Und dann entbrennt der Kampf um das Gelbe Trikot nirgendwo stärker als im Hochgebirge. Dort entstehen die ikonischen Bilder der Tour mit Zuschauerspalieren und permanenten Attacken.Die erste Pyrenäenetappe ist eher etwas für bergfeste Ausreißer. Da türmen sich noch keine Bergriesen auf. Ähnlich war es 2023 nach dem Tourstart in Bilbao. Aber grundsätzlich bieten Nicht-Flachetappen mehr Gelegenheiten für Attacken.Die ASO hat da auch mehr Zuschauer am Berg, mehr Zuschauer vor den Fernsehgeräten.Das vermuten wir. Die Tour muss sich zunehmender Konkurrenz auf dem internationalen Sportmarkt erwehren und die Marke als spektakulärstes Radsportevent der Welt pflegen. Das ist nicht verwerflich. Und dann wird eben eine solche Entscheidung plausibel.Alpe dHuez war 1952 die erste Bergankunft der Tour. Danach dauerte es aber bis in die 1970er Jahre, ehe die Tour zurückkehrte. Vor allem die Holländer machten den Berg zu einem Mekka für Radsportfans; in den 1980er Jahren gewannen dort mehrmals niederländische Radsportler. Der Name wurde zum Mythos. Es gibt sicher schwerere Anstiege im Hochgebirge. Aber keiner hat so schöne Kurven (21), in denen sich die Fans ballen. Wie sagte einst ein holländischer Fan am Rande der Strecke: ein Tur ohne Alpe dHuez ist kein Tur.Es gibt 2026 nur eine Etappe mit mehr als 200 Kilometern Länge. Die Tendenz geht schon länger zu kürzeren und damit explosiveren Etappen. Der Fahrstil der Radprofis hat sich gewandelt. Es wird früher attackiert, weil es eben nicht mehr so lange geht. Dazwischen braucht es aber eben auch ein paar längere Abschnitte, um Strecke zu machen und den Charakter einer «Tour de France» zu wahren. Die Tour insgesamt ist in den vergangenen Jahren deutlich attraktiver geworden.Diese Auslandsstarts geben der Marke «Tour de France» ein internationales Flair und verbreitern naturgemäß die mögliche Zahl der Bewerberstädte und -regionen. Und sie zeugen aus unserer Sicht von der Bedeutung der Tour im internationalen Sportkalender.Es gab schon vor 30 Jahren die Idee, einmal in einem der französischen Überseegebiete zu starten, in der Karibik etwa (Martinique) oder im französischsprachigen Kanada. Aber das scheitert bis heute an der Logistik. Der Giro dItalia startete vor einigen Jahren in Israel. Denkbar ist es, aber doch bis dato wenig wahrscheinlich.Die fantastischen Bilder von der olympischen Radstrecke 2024 haben gezeigt, dass Paris noch mehr bietet als ohnehin schon für die klassische Schlussetappe. Im vergangenen Jahr hatte die Schlussetappe mit dem Montmartre die höchste Einschaltquote. Schon dies spricht für eine klare Aufwertung. In diesem Jahr führt der Parcours auf einer flacheren Strecke vom Montmartre zurück auf die Champs-Elysées, so dass die Sprinter wieder bessere Chancen haben.Spätestens mit dem Sieg der Französin Pauline Ferrand-Prévot im vergangenen Sommer ist die Tour de France Femmes im Interesse der Fans an die Seite der Männertour gerückt. Die Schlussetappe der TdFF hatte die höchste Einschaltquote des ganzen Radsportsommers in Frankreich. Dort wird nicht mehr zwischen «Tour de France» und «TdFFemmes» unterschieden, beides wird als Teil eines Gesamtlabels wahrgenommen.Die Lösung wie in diesem Sommer  Start am Wochenende nach der Männertour  halte ich für gut. Der Hochsommer gehört in Frankreich der Tour, ähnlich wie in Deutschland. Ein Verschieben weiter nach hinten oder nach vorne würde dem Wettbewerb aus unserer Sicht nicht guttun.