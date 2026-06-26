Geo Television blickt hinter die bestgehüteten Geheimnisse der Welt

TV-News

Mit der neuen achtteiligen Dokumentationsreihe «Top Secret! Die geheimsten Orte der Welt» nimmt der Sender ab Ende Juli streng abgeschirmte Anlagen und Machtzentren rund um den Globus unter die Lupe.

Geo Television setzt im Sommer auf eine neue History-Reihe und zeigt ab Donnerstag, den 23. Juli, die achtteilige Dokumentationals Deutschlandpremiere. Die kanadische Produktion aus dem Jahr 2025 läuft jeweils mit zwei Folgen ab 20.15 Uhr. Weitere Episoden folgen am 30. Juli sowie am 6. und 13. August.Zum Auftakt widmet sich die Reihe dem legendären Golddepot Fort Knox im US-Bundesstaat Kentucky. Hinter Stacheldraht, meterdicken Granitmauern und einer 22 Tonnen schweren Tresortür werden dort mehr als 147 Millionen Unzen Gold gelagert. Die Dokumentation rekonstruiert mithilfe von Bauplänen, 3D-Animationen und Augenzeugenberichten, weshalb die Anlage seit fast einem Jahrhundert als Symbol maximaler Sicherheit gilt und bis heute zahlreiche Spekulationen auslöst.Direkt im Anschluss richtet sich der Blick auf das Weiße Haus in Washington. Während das Gebäude weltweit als Amtssitz des amerikanischen Präsidenten bekannt ist, beleuchtet die Dokumentation die verborgene Infrastruktur unter dem Regierungssitz. Neben dem bereits bekannten Presidential Emergency Operations Center (PEOC) werden weitere geheime Schutzmaßnahmen vorgestellt, die sicherstellen sollen, dass die Regierung selbst in schwersten Krisen handlungsfähig bleibt.