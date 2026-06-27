Paramount+ kündigt sechste Staffel von «Tyler Perry's Ruthless» an

US-Fernsehen

Ende Juni kehrt die Dramaserie «Tyler Perry's Ruthless» mit neuen Folgen zu Paramount+ zurück.

Fans vonmüssen nicht mehr lange warten: Paramount+ hat den Starttermin für die sechste Staffel der Dramaserie bekannt gegeben. Die neuen Episoden werden ab dem 30. Juni beim Streamingdienst verfügbar sein. Zum Auftakt veröffentlicht Paramount+ direkt zwei Folgen, anschließend erscheint jeweils eine neue Episode pro Woche. Das Midseason-Finale ist für den 25. August vorgesehen.Die neuen Folgen setzen die Geschichte innerhalb des Rakudushis-Kults fort. Im Mittelpunkt steht erneut Ruth, deren wachsender Einfluss auf den Anführer The Highest die Machtverhältnisse innerhalb der Gemeinschaft zunehmend verändert. Gleichzeitig geraten die Loyalitäten der Mitglieder ins Wanken, während neue Verbündete auftauchen und die Ermittlungen des FBI weiter an Intensität gewinnen.Laut der Inhaltsbeschreibung entwickelt sich die Lage innerhalb des abgeschotteten Kultgeländes zunehmend chaotisch. Misstrauen, Machtkämpfe und äußerer Druck treiben die Handlung auf eine Konfrontation zu, die nach Angaben des Streamingdienstes weitreichende Folgen für die Hauptfiguren haben soll. Zum Ensemble der Serie gehören weiterhin Melissa L. Williams, Matt Cedeno, Baadja-Lyne Odums, Blue Kimble, Colin McCalla, Michelle Núñez, Nadége August und Joshua Adeyeye. Produziert wird «Tyler Perry's Ruthless» von Tyler Perry Studios, Perry selbst fungiert als Executive Producer.