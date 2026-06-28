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Netflix bestellt koreanische Krankenhausserie «First Doctor»

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Die neue Dramaserie erzählt von einem Kinderchirurgie-Team, das um das Überleben seiner Abteilung kämpft.

Netflix hat die Produktion der neuen koreanischen Dramaserie «First Doctor» offiziell bestätigt. Das Format wird von Regisseur Hong Jong-Chan und Autor Kim Min-Suk entwickelt, die bereits gemeinsam für die erfolgreiche Serie «Juvenile Justice» verantwortlich zeichneten. Im Mittelpunkt von «First Doctor» steht die Kinderchirurgie eines Universitätskrankenhauses, die kurz vor der Schließung steht. Trotz finanzieller und struktureller Probleme kämpfen die Mitarbeiter der Abteilung darum, ihre jungen Patienten weiterhin versorgen zu können. Die Serie will dabei nicht nur medizinische Fälle erzählen, sondern auch die Herausforderungen eines Gesundheitssystems beleuchten, das zunehmend unter Druck gerät.

Die Hauptrolle übernimmt Jung Ryeo-Won als Kinderchirurgin Heo Ji-wan. Nach einem unerwarteten Vorfall kehrt die als kompromisslos geltende Ärztin an das Universitätsklinikum zurück und setzt sich für den Erhalt der Abteilung ein. Dort gerät sie regelmäßig mit der jungen Assistenzärztin Ki Eun-gyeol aneinander, die von Ha Yoon-Kyoung verkörpert wird. Die beiden Frauen entwickeln eine konfliktreiche Mentor-Schülerin-Beziehung.

Weitere Rollen übernehmen Bek Hyun-Jin als Leiter der Chirurgie Son Sang-baek, Kim Jong-Soo als stellvertretender Klinikdirektor Lee Chang-gon sowie Kim Moo-Yul als Anästhesieprofessor Bae Su-wol. Netflix verspricht eine Mischung aus medizinischem Drama, institutionellen Konflikten und persönlichen Schicksalen, die den Einsatz der Ärzte für ihre Patienten in den Mittelpunkt stellt. Ein Starttermin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

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