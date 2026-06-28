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Prime Video India startet neue Realityshow «Alliance»

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Ab dem 26. Juni schickt Prime Video India 16 Prominente in einen Wettbewerb aus Strategie, Taktik und psychologischen Spielen.

Prime Video India erweitert sein Reality-Angebot um das neue Format «Alliance». Die von Banijay Asia produzierte Sendung feiert am 26. Juni Premiere und wird anschließend täglich mit neuen Episoden veröffentlicht. Als Gastgeber fungiert der indische Schauspieler Kunal Kemmu. «Alliance» wurde von den Talpa Studios entwickelt und basiert auf einer Idee von John de Mol. Regie führte Tarun Panjwani, das Drehbuch stammt von Swati Sahay.

In der Show werden 16 prominente Teilnehmer in vier Teams aufgeteilt. Innerhalb eines geheimnisvollen Hauptquartiers müssen sie physische und mentale Herausforderungen meistern, um Punkte zu sammeln. Diese dienen als einzige Währung innerhalb des Spiels und entscheiden über Macht, Einfluss und Überlebenschancen im Wettbewerb.

Neben den Aufgaben stehen vor allem strategische Entscheidungen im Mittelpunkt. Die Teilnehmer müssen Allianzen bilden, sich regelmäßig neuen Abstimmungen stellen und nach jedem Reset des Spiels ihre Bündnisse neu ordnen. Zusätzlich spielt die Figur des Ace eine wichtige Rolle, da sie besondere Befugnisse innerhalb des Wettbewerbs erhält.



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