ZDF zeigt Free-TV-Premiere von «Something in the Water»

Das ZDF setzt am 20. Juli im Montagskino auf Spannung vor tropischer Kulisse. Um 22.15 Uhr zeigt der Sender mit «Something in the Water» die Free-TV-Premiere des britischen Survivalthrillers aus dem Jahr 2024. Der Film von Regisseurin Hayley Easton Street steht zeitgleich auch im Streaming-Angebot des ZDF zur Verfügung.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht Meg, die gemeinsam mit vier Freundinnen in die Karibik reist, um den Junggesellinnenabschied ihrer Freundin Lizzie zu feiern. Doch die vermeintliche Traumreise nimmt eine dramatische Wendung. Nach einem Haiangriff auf eine der Frauen versucht die Gruppe mit einem gemieteten Boot zurück ans Festland zu gelangen. Als das marode Gefährt jedoch sinkt, finden sich die Freundinnen plötzlich kilometerweit von der Küste entfernt im offenen Meer wieder.
Während die Situation zunehmend aussichtslos erscheint, geraten die Frauen nicht nur an ihre körperlichen Grenzen. Alte Konflikte und persönliche Traumata brechen auf, während mehrere Haie um die Gruppe kreisen. Der Überlebenskampf entwickelt sich zu einem Wettlauf gegen die Zeit, die Naturgewalten und die eigenen Ängste.
Die Hauptrollen übernehmen Hiftu Quasem als Meg, Natalie Mitson als Kayla, Nicole Rieko Setsuko als Cam, Lauren Lyle als Lizzie und Ellouise Shakespeare-Hart als Ruth. Das Drehbuch schrieb Cat Clarke. Gedreht wurde unter anderem in der Dominikanischen Republik, die als Kulisse für die karibische Inselwelt dient.
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