US-Fernsehen

The CW zeigt wieder «Miss USA» und «Miss Teen USA»

von

Nach zweijähriger Pause kehren die beiden Schönheitswettbewerbe im August zum US-Network The CW zurück.

The CW und die Miss-USA-Organisation haben eine neue Partnerschaft für die Übertragung der Wettbewerbe «Miss USA» und «Miss Teen USA» vereinbart. Beide Veranstaltungen werden Ende August live aus dem Ziff Ballet Opera House im Adrienne Arsht Center for the Performing Arts in Miami übertragen. Damit kehren die Wettbewerbe erstmals seit 2024 wieder ins Programm des Senders zurück. Zuletzt war die Veranstaltung bei Queen Beauty Network zu sehen.

Den Anfang macht die Wahl zur «Miss Teen USA 2026», die am 26. August zwischen 20.00 und 22.00 Uhr US-Ostküstenzeit ausgestrahlt wird. Einen Tag später folgt die Jubiläumsausgabe «Miss USA 75th Diamond Celebration», mit der das 75-jährige Bestehen des Wettbewerbs gefeiert wird. In beiden Veranstaltungen treten jeweils 51 Kandidatinnen an, die die 50 US-Bundesstaaten sowie den District of Columbia vertreten.

Für die Siegerinnen geht die Reise anschließend auf internationale Bühnen weiter. Die neue «Miss Teen USA» wird Ende Oktober erstmals am Wettbewerb «Miss Teen Universe» im kambodschanischen Phnom Penh teilnehmen. Die Gewinnerin von «Miss USA» vertritt ihr Land später bei der diesjährigen Wahl zur «Miss Universe», die im November in San Juan in Puerto Rico stattfindet.

Heather Olander, Leiterin des Entertainment-Bereichs bei The CW, sprach von zwei Live-Events, die Spektakel, Emotionen und Ehrgeiz vereinen würden. Miss-USA-Chef Thom Brodeur bezeichnete die Rückkehr zu The CW als wichtigen Meilenstein im Jubiläumsjahr des Wettbewerbs. Weitere Informationen zu Moderatoren, Gästen und Künstlern sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Kurz-URL: qmde.de/172997
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelZDF zeigt Free-TV-Premiere von «Something in the Water»nächster Artikel«Terra Xplore» fragt: Was tun mit psychisch kranken Straftätern?
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

ZDF startet neuseeländische Cop-Comedy

Mit «Back Up  Auf Streife mit der Ex» zeigt ZDF ab Anfang August eine ungewöhnliche Krimiserie aus Neuseeland, in der zwei ehemalige Partnerinnen widerwillig gemeinsam auf Verbrecherjagd gehen.

JD Vance beschert «The View» Rekordwerte

Der Auftritt des US-Vizepräsidenten sorgte für die höchste Reichweite der ABC-Talkshow seit mehr als anderthalb Jahren.

Paramount+ kündigt sechste Staffel von «Tyler Perry's Ruthless» an

Ende Juni kehrt die Dramaserie «Tyler Perry's Ruthless» mit neuen Folgen zu Paramount+ zurück.

ZDF zeigt chinesischen Sci-Fi-Geheimtipp «Escape from the 21st Century»

Der chinesische Genremix «Escape from the 21st Century» feiert Anfang August seine Free-TV-Premiere im ZDF.

Nicola Coughlan übernimmt Hauptrolle in «I Am Helen»

Channel 4 hat erste Informationen aus dem neuen Teil der preisgekrönten Anthologieserie «I Am» veröffentlicht.

Rundschau: Gemischter Start für Larry Davids neue Comedy

Larry David kehrt mit einer historischen Sketch-Comedy zurück. Während einzelne Ideen überzeugen, sehen Kritiker in vielen Szenen verschenktes Potenzial.

Tinder und TikTok starten gemeinsame Dating-Realityshow

Mit «Double Date Island» bringen Tinder und TikTok in Europa erstmals gemeinsam ein Reality-Datingformat auf den Markt.

«Terra Xplore» fragt: Was tun mit psychisch kranken Straftätern?

Leon Windscheid beleuchtet die schwierige Frage nach Schuld, Verantwortung und dem Umgang mit psychisch kranken Tätern.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Keke Palmer wird Beraterin des US-Senders BET US-Fernsehen Paramount+ kündigt sechste Staffel von «Tyler Perry's Ruthless» an US-Fernsehen Disney Jr. und ESPN fördern Sportangebote für Vorschulkinder US-Fernsehen HBO blickt hinter die Kulissen von Burning Man US-Fernsehen Disney+ und Hulu setzen auf Influencer-Format «Rabbit Hole» US-Fernsehen Terry Crews moderiert die Jubiläumsausgabe von «Macy's 4th of July Fireworks» US-Fernsehen «Batman: Knightfall» wird zur Animations-Trilogie

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung