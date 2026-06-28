The CW zeigt wieder «Miss USA» und «Miss Teen USA»

US-Fernsehen

Nach zweijähriger Pause kehren die beiden Schönheitswettbewerbe im August zum US-Network The CW zurück.

The CW und die Miss-USA-Organisation haben eine neue Partnerschaft für die Übertragung der Wettbewerbeundvereinbart. Beide Veranstaltungen werden Ende August live aus dem Ziff Ballet Opera House im Adrienne Arsht Center for the Performing Arts in Miami übertragen. Damit kehren die Wettbewerbe erstmals seit 2024 wieder ins Programm des Senders zurück. Zuletzt war die Veranstaltung bei Queen Beauty Network zu sehen.Den Anfang macht die Wahl zur «Miss Teen USA 2026», die am 26. August zwischen 20.00 und 22.00 Uhr US-Ostküstenzeit ausgestrahlt wird. Einen Tag später folgt die Jubiläumsausgabe «Miss USA 75th Diamond Celebration», mit der das 75-jährige Bestehen des Wettbewerbs gefeiert wird. In beiden Veranstaltungen treten jeweils 51 Kandidatinnen an, die die 50 US-Bundesstaaten sowie den District of Columbia vertreten.Für die Siegerinnen geht die Reise anschließend auf internationale Bühnen weiter. Die neue «Miss Teen USA» wird Ende Oktober erstmals am Wettbewerb «Miss Teen Universe» im kambodschanischen Phnom Penh teilnehmen. Die Gewinnerin von «Miss USA» vertritt ihr Land später bei der diesjährigen Wahl zur «Miss Universe», die im November in San Juan in Puerto Rico stattfindet.Heather Olander, Leiterin des Entertainment-Bereichs bei The CW, sprach von zwei Live-Events, die Spektakel, Emotionen und Ehrgeiz vereinen würden. Miss-USA-Chef Thom Brodeur bezeichnete die Rückkehr zu The CW als wichtigen Meilenstein im Jubiläumsjahr des Wettbewerbs. Weitere Informationen zu Moderatoren, Gästen und Künstlern sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.